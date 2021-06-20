مشاهدة مباراة ايطاليا وويلز فى بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ايطاليا وويلز فى بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 20 يونيو 2021، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولي والتي تضم منتخبي سويسرا وتركيا.

يستضيف ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الايطالية روما، مواجهة مرتقبة بين منتخب ايطاليا ونظيره الويلزي فى لقاء حسم صدارة المجموعة الأولي.

تنطلق صافرة بداية اللقاء فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الروماني “أوفيديو هاتسيجان”.

وتنقل مباراة ايطاليا وويلز فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1، 2) ويتولي المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” مهمة التعليق عليها، كما تنقل على أكثر من 50 قناة حول العالم.

ويتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” برصيد ست نقاط، ويحتل منتخب ويلز المركز الثاني برصيد أربع نقاط، فيما يحتل منتخب سويسرا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل منتخب تركيا ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.

يدخل منتخب ايطاليا المباراة بهدف تأمين صدارة المجموعة، من أجل تسهيل مهمته في الدور الثاني من البطولة، وإثبات أن الأداء الذي قدمه الذي اتسم بالقوة الهجومية والصلابة الدفاعية في أول جولتين لم يكن من قبيل المصادفة.

على الجانب الآخر يدخل منتخب ويلز لقاء اليوم بهدف رئيسي، وهو تأمين التأهل إلى الدور الثاني، وسيكون حصد نقطة أمام «”لأتزوري” كفيلة لتأهل رفاق جاريث بيل إلى دوري الستة عشر من بطولة يورو 2020.

وحقق المنتخب الايطالي الانتصار فى الجولتين الماضيتين، بالفوز امام تركيا وسويسرا بنفس النتيجة 2-صفر، بينما تعادل المنتخب الويلزي فى الجولة الأولي أمام سويسرا 1-1، وفى الجولة الثانية فازت أمام تركيا 2-صفر.

يرجع تاريخ عدد المواجهات المباشرة بين ايطاليا وويلز الى 6 مواجهات، حيث تميل الكفة لمصلحة الآتزوري فى عدد مرات الفوز والتي وصلت الى 5 مباريات، كان آخرها يوم 6-9-2003 فى إياب تصفيات أوروبا 2004 دور المجموعات، وشهد اللقاء فوز الأزرق برباعية نظيفة، سجل حينها انزاجي 3 اهداف (هاتريك)، وأليساندرو ديل بيرو هدف.

بينما حقق منتخب ويلز فوزاً وحيداً فى تاريخ مواجهاته المباشرة أمام ايطاليا، والذي كان يوم 16-10-2022 فى ذهاب تصفيات أوروبا 2004 دور المجموعات، وانتهي اللقاء 2-صفر.