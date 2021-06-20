جارديم يصل الرياض بعد 10 أيام لتحديد صفقات الهلال

تنتظر إدارة نادي الهلال السعودي، وصول المدير الفني لفريق الكرة الأول البرتغالي ليوناردو جارديم، إلى المملكة من أجل فتح ملف التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويصل المدرب البرتغالي إلى الرياض، بعد عشرة أيام من أجل مباشرة مهامه بشكل رسمي، كما طلب معاينة سكنه وزيارة مقر النادي، ومتابعة آخر التحضيرات بشأن إعداد الفريق الأول، حسبما ورد بصحيفة الرياضية.

وسيعقد جارديم اجتماعات عدة مع إدارة النادي، من أجل العمل على إنهاء التقرير الفني حتى يقدمه للإدارة؛ لاستقطاب لاعبين سواء محليين أو أجانب يدعمون الزعيم، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويحدد المدرب مصير اللاعبين الصاعدين للفريق الأول، من خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي ستنطلق يوم الخامس من يوليو قبيل انطلاق المعسكر الإعدادي الخارجي الذي سيجرى في النمسا منتصف الشهر المقبل.

ومنحت إدارة الهلال كامل الصلاحية للمدرب الجديد، من أجل تحديد اللاعبين الذين سيبقون مع الهلال الموسم المقبل، ومنهم اللاعبون المصعّدون، والذين بلغ عددهم نحو 9 لاعبين.

وتضم قائمة المصعدين من فئة الشباب كل من: عبدالله البيشي «حارس»، أحمد آل جبيع «حارس»، ‏ناصر السبيعي «ظهير أيمن»، ‏نواف المفرج «ظهير أيسر»، ‏نواف العريفي «ظهير أيسر»، عبدالرحمن الدخيل «محور»، عبدالله القباني «وسط مهاجم»، سعد الناصر «وسط مهاجم»، تركي المطيري «مهاجم».