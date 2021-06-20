صفقات الزمالك | زيزو يرفض الأهلي ويوافق على تجديد عقده

اقترب جناح فريق الزمالك المصري أحمد سيد زيزو، من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، بعد رفضه العروض المُقدمة إليه من الأندية، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وانضم أحمد سيد زيزو إلى صفوف الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي 2019، قادمًا من موريرينسي البرتغالي، لمدة 3 مواسم ونصف، ويتبقى في عقده موسم أخر.

وعقد اللاعب ووالده جلسة مع حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك، بحضور محمد الإتربي نائب الرئيس وحسين السيد عضو اللجنة، من أجل الإتفاق على العرض المادي والمواسم التي سيلعبها.

وأكد اللاعب خلال جلسته مع مسئولي النادي، على عدم توقيعه للغريم التقليدي الأهلي، بعدما ربطته تقارير صحفية بالإنتقال إلى المارد الأحمر وفسخ عقده.

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وشدد زيزو على أن نادي الزمالك له فضل كبير عليه، متمنيا الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال ويصبح من أساطير القلعة البيضاء.

ومن المُنتظر أن يوقع زيزو على تمديد عقده مع الزمالك خلال الأسبوع المُقبل، بعد طلبه برفع راتبه ووضعه في الفئة الأولى بالفريق.

وكانت مباراة الزمالك أمام أسوان الأخيرة، هي اللقاء الـ100 للاعب بتي شيرت الأبيض وسجل خلالها هدف الإفتتاح، وفاز مع الفريق بـ3 بطولات هي الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر المصري والأفريقي.