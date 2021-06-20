صفقات مانشستر سيتي | بمبلغ خرافي.. السيتيزن يُقدم عرضه الأخير لضم هاري كين

أصبح المهاجم الإنجليزي، هاري كين نجم نادي توتنهام، هدف رئيسي لنادي مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بعد أن أبدى اللاعب نيته في الرحيل.

وأكدت التقارير الإنجليزية، على أن إدارة نادي توتنهام لم يبدي أي مرونة في التفاوض حول سعر نجمه، ولذلك فإن عليهم اتخاذ قرار سريع ونهائي بشأنه.

الدولي الإنجليزي هاري كين الذي أعلن، في وقت سابق، رغبته في الرحيل عن توتنهام هوتسبير، ما أثر سلباً في تركيز اللاعب الذي ظهر بمستوى باهت في مواجهتي إنجلترا السابقتين في كأس أمم أوروبا 2020.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” فإن مانشستر سيتي الإنجليزي تقدم بعرضه الأخير من أجل التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وسيكون مطالباً من السبيرز الإجابة بالقبول أو الرفض النهائي.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها؛ إلى أن نادي مانشستر سيتي يريد قراراً سريعاً، ومع ذلك فإن دانيال ليفي رئيس توتنهام يُقدر اللاعب بـ 150 مليون يورو، ولكن ربما يتم اللجوء لضم لاعب آخر ضمن الصفقة لخفض التكاليف.

الجدير بالذكر أن، هاري كين لم ينجح في تحقيق الألقاب مع نادي توتنهام ولذلك فإن البالغ من العمر 27 عاماً يطمح لخوض تجربة جديدة يحصل بها على فرص أكبر لتحقيق الألقاب وربما يكون السيتي مكانه المُفضل.