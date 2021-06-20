طبيب الأهلي يوضح موقف المُصابين وموعد عودتهم

أوضح طبيب فريق الأهلي المصري الدكتور أحمد أبو عبلة، موقف لاعبي الأحمر المُصابين من الانتظام في التدريبات وموعد عودتهم للمشاركة في المباريات، بعد خوض مباراة الترجي التونسي.

وتغلب الأهلي على مضيفه الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت برادس، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف دون رد، سجله محمد شريف في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وقال طبيب الأهلي، إن مدافع الفريق محمود متولي، سينتظم في مران الأهلي الجماعي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٤٨ ساعة.

وتابع حديثه: “متولي تعافى من إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، وأنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الأيام الماضية، ومن ثم بات جاهزًا للمشاركة في مران الأهلي“.

وأشار إلى أن ظهير أيسر الفريق علي معلول، أدى جلسة استشفاء لمدة 60 دقيقة عن طريق أحد الأجهزة الطبية، في الطائرة أمس أثناء رحلة العودة، بعثة الفريق من تونس، بعد مشاركته في المباراة كاملة وسط ضغوط كبيرة، بالإضافة إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

ونوه أبو عبله على أن ثنائي الفريق أكرم توفيق وبدر بانون، اشتكيا من إجهاد خفيف في عضلة السمانة، إلا أن حالتهما لا تثير أي قلق، وسيكونان جاهزين للمشاركة في تدريبات الأهلي عقب انتهاء الراحة السلبية.

وأكد أن الظهير الأيمن محمد هاني، يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وسوف ينتظم في مران الأهلي بدءًا من الثلاثاء المقبل، بعد غيابه بسبب إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

وبسؤاله عن حالة أحمد رمضان بيكهام، رد قائلًا: “في تحسن مستمر، وسيخضع لبرنامج تأهيلي في القاهرة لمدة ٣ أيام، قبل العودة للانتظام تدريجيًا في التدريبات الجماعية”.

ويعاني بيكهام من إصابة بإجهاد خفيف في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.