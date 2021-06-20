الامارات | المنتخب السوداني يعانق "العرب"

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السوداني يعانق "العرب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ المنتخب السوداني نهائيات مسابقة كأس العرب في كرة القدم بعد فوزه على نظيره الليبي 1-صفر، أمس السبت، في افتتاح الدور التمهيدي.

وسجل محمد عبد الرحمن هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وضمن منتخب "صقور الجديان" حجز البطاقة الأولى من أصل سبع في التصفيات، والتواجد في المجموعة الرابعة القوية، إلى جانب مصر والجزائر والفائز من ملحق آخر يجمع لبنان وجيبوتي الأربعاء.

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