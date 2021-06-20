شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية عينة عضو أوغندا لدى وصوله اليابان للمشاركة في الأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو- أ ف ب

قال مسؤولون محليون إن أحد أعضاء المنتخب الأولمبي الأوغندي ثبتت إصابته بفيروس «كوفيد-19» لدى وصوله إلى اليابان، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في 23 تموز/يوليو.

ووصل تسعة رياضيين، والمدربون ومسؤولون في المنتخب الأولمبي الأوغندي إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو بعد ظهر السبت، وهي ثاني مجموعة أولمبية تهبط في اليابان بعد لاعبي منتخب أستراليا للسوفت بول في الأول من حزيران/يونيو.

لكن مسؤولاً حكومياً قال للصحفيين: إن أحد أعضاء المنتخب الإفريقي جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشخص خضع للفحص مرتين، مضيفة أن حالته لا تزال مجهولة.

وهذه هي أول حالة إيجابية ل«كوفيد-19» بين الوافدين الأولمبيين من الخارج، وفقاً لهذه المصادر.

وقال مسؤول في اللجنة المنظمة طوكيو 2020 هيديماسا ناكامورا للصحفيين: «سمعت أن الشخص تم عزله على أساس اللوائح المعمول بها»، مجدداً التزام السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد العدوى.

وغادر باقي أعضاء المجموعة المطار متجهين إلى أوساكا في الغرب حيث سيتدربون قبل الألعاب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة «إن إتش كيه»: إن جميع أعضاء المنتخب الأوغندي تم تطعيمهم واختبارهم سلبياً في أوغندا قبل مغادرتهم إلى اليابان.

كان من المقرر أن يحل المنتخب الأوغندي في اليابان في 16 حزيران/يونيو، لكن تم إلغاء رحلته بعد زيادة حالات الإصابة ب«كوفيد-16» في أوغندا، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وقام المنظمون الأسبوع الماضي بتحديث قواعدهم الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، والتي قالوا إنها يجب أن تسمح بإقامة الألعاب الأولمبية «بأمان» حتى لو لم يكن الوباء تحت السيطرة بعد.