بيراميدز يواجه الرجاء المغربي وإيطاليا أمام ويلز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم، الأحد، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في بطولات كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وكوبا أمريكا" وكأس الكونفدرالية الأفريقية.
ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
كأس أمم أوروبا
سويسرا X تركيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max
إيطاليا X ويلز – 6 مساءً - beIN Sports HD 1 Max
كأس الكونفدرالية الأفريقية
القطن الكاميروني X شبيبة القبائل – 6 مساءً - beIN Sports HD 4
بيراميدز X الرجاء المغربي – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
كوبا أمريكا
فنزويلا X الإكوادور – 11 مساءً - beIN Sports HD 5 Max
كولومبيا X بيرو – 2 فجراً (الأثنين) - beIN Sports HD 6 Max