بيراميدز يواجه الرجاء المغربي وإيطاليا أمام ويلز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الأحد، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في بطولات كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وكوبا أمريكا" وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

كأس أمم أوروبا

سويسرا X تركيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 Max

إيطاليا X ويلز – 6 مساءً - beIN Sports HD 1 Max

كأس الكونفدرالية الأفريقية

القطن الكاميروني X شبيبة القبائل – 6 مساءً - beIN Sports HD 4

بيراميدز X الرجاء المغربي – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

كوبا أمريكا

فنزويلا X الإكوادور – 11 مساءً - beIN Sports HD 5 Max

كولومبيا X بيرو – 2 فجراً (الأثنين) - beIN Sports HD 6 Max