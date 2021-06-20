شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يناقش استعدادات إقامة بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدد من ممثلي الاتحاد المصري البارلمبي للكرة الطائرة، صباح اليوم الأحد، لمناقشة استعدادت استضافة مصر لبطولة العالم للكرة الطائرة جلوس، المقرر إقامتها شهر ديسمبر المقبل.

وعرض مسئولو اتحاد الطائرة البارالمبي التصور الخاص بتنظيم بطولة العالم بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، ومن المقرر إقامة المنافسات بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

كما تمت الإشارة إلى التنسيق مع وزارة الصحة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لجماية جميع المشاركين في البطولة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورحب وزير الشباب والرياضة باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة جلوس بتعاون مثمر مع الاتحاد البارالمبي للكرة الطائرة واللجنة البارالمبية، وفي ضوء احتضان مصر للعديد من الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لنجاح البطولة.

وحضر اللقاء من جانب الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة كل من ايهاب حسنين عضو مجلس الإدارة، غريب إدريس أمين الصندوق، هويدا مندي مدير البطولة، ومن جهة وزارة الشباب والرياضة شهد الاجتماع الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير.