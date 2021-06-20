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جورجينا رودريجيز تدعم رونالدو بعد خسارة البرتغال أمام ألمانيا بصورة مثيرة للجدل

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم ، مهاجم يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال، على دعم «الدون» بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها أمام منتخب ألمانيا.

وخسر منتخب البرتغال أمام منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ونشرت جورجينا صورة للنجم كريستيانو رونالدو عبر خاصية «استوري» في حسابها الخاص بموقع انستجرام، وعلى رأسه تاج، في إشارة منها إلى أن رونالدو هو ملك الكرة في العالم، الأمر الذي أثار الجدل بين الجماهير المتابعين لحساب النجمة الإسبانية بين مؤيد ومعارض لرأيها.

رونالدو مع جورجينا رودريجيز

ورغم الخسارة أمام ألمانيا إلا أن النجم البرتغالي ترك بصمته في المباراة وتألق رونالدو حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله ديوجو جوتا، وعزز رقمه القياسي كهداف تاريخي لبطولات أمم أوروبا بوصوله إلى الهدف 12، سجلها خلال مشاركته في 4 بطولات سابقة والبطولة الحالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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