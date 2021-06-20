شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الرجاء المغربي يعترف بمفاوضات الأهلى لضم رحيمي ويحدد قيمة الصفقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لسعد الشابى المدير الفنى لفريق الرجاء المغربي عن وجود مفاوضات جاده من قبل النادى الأهلى لضم سفيان رحيمى.

وقال: رحيمي لاعب موهوب وسيكون له شأن كبير مع الكرة ولكن لا أفضل رحيله عن الرجاء في الوقت الحالى إلا حال وصول عرض مادى قوى جدًا للتفريط فيه.

وأضاف الشابى في حوار مع قناة «الرياضية» المغربية، أن الرجاء مطالب بالاحتفاظ باللاعب وعدم بيعه قائلا: «لا يمكن بيع رحيمى بأقل من 7 ملايين دولار (حوالى 110 ملايين جنيه مصرى) فهو يستحق ذلك».

ويحاول مسؤولو النادى الأهلى استغلال وجود اللاعب وإدارة النادى بالقاهرة لمواجهة بيراميدز في ذهاب الدور نصف النهائى بالكونفيدرالية في حسم الصفقة بشكل رسمى والحصول على توقيع اللاعب بعد التوصل لاتفاق بين النادى بشأن الأمور المالية الخاصة بالصفقة.