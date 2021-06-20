شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاق الأوليمبياد.. طوكيو تسجل أول حالة كورونا بين المشاركين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف الرياضيين المقرر مشاركتهم في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021 واكتشفت الإصابة في بعثة أوغندا المقيمة حاليًا بالعاصمة اليابانية.

وأعلنت الحكومة اليوم الأحد 20-6-2021 أن الفحوص كشفت إصابة أحد أفراد بعثة أوغندا بعدوى فيروس كورونا المستجد لدى وصوله إلى مطار ناريتا الدولي، وقد جرى منعه من مغادرة المبنى.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة أوغندا، التي تضم رياضيين سيشاركون في منافسات الملاكمة ورفع الأثقال والسباحة، هي ثاني البعثات وصولا إلى اليابان للمشاركة بالأوليمبياد بعد الفريق الأسترالي للكرة اللينة (سوفتبول) للسيدات.

وكان اللاعب المصاب بالفريق الأوغندي قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا مثلا بقية زملائه.

كذلك قدم الرياضي شهادة تثبت سلبية نتائج فحص كورونا الذي خضع له قبل أقل من 72 ساعة من توجهه إلى اليابان، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، بينما سيخضع الأفراد الثمانية الآخرين في بعثة أوغندا لفحوص فيروس كورونا يوميًا، مع توقف التدريب.

وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية قد ذكرت أن 80% من الرياضيين المقرر إقامتهم في القرية الأوليمبية، سيكونون قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول موعد انطلاق منافسات الأوليمبياد.

وبحسب استطلاع رأي تم إجراؤه في اليابان شهر مايو الماضي بشأن إقامة الأوليمبياد، فإن 59.7% من المشاركين فضلوا إلغاء الأوليمبياد، والتي كان سبق تأجيلها من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، بينما رأي 25.2% ضرورة إقامة الأولمبياد ولكن بدون حضور جماهيري، وفي الوقت نفسه صوت 12.6% لإقامة الأوليمبياد في موعدها وبحضور جماهيري محدود.

بينما جدد رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، تأكيده أن الألعاب الأوليمبية المقرر أن تستضيفها طوكيو ستقام هذا الصيف على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة في اليابان، حيث تخضع معظم البلاد لحالة طوارئ لمكافحة عدوى فيروس كورونا المتصاعدة.

وكشف استطلاع رأي جديد نشرت نتائجه اليوم الأحد أن الغالبية العظمى من اليابانيين يخشون ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى بسبب الدورة الأوليمبية.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء «كيودو» أن 86% ممن شملهم الاستطلاع أكدوا هذه المخاوف.

وأضافت الوكالة أن اللجنة المنظمة للأوليمبياد ترغب في السماح بحضور 20 ألف متفرج في حفل الافتتاح.

وإلى جانب مسؤولي الأوليمبياد، سيجرى السماح بحضور حاملي التذاكر من المشجعين اليابانيين في حفل الافتتاح.

ويتوقع أن يتخذ القرار غداً الاثنين بشأن السماح بحضور المشجعين اليابانيين لمنافسات الدورة الأوليمبية وستجري اللجنة المنظمة مشاورات مع اللجنة الأوليمبية الدولية والحكومة اليابانية وكذلك مسؤولو طوكيو.