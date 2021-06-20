العداءة الأمريكية ريتشاردسون تحجز مكانها في أولمبياد طوكيو

رويترز

لم تخيب شاكيري ريتشاردسون، التي وصفت بأنها النجمة القادمة لألعاب القوى الأمريكية، الآمال وفازت بسباق 100 متر في 10.87 ثانية يوم السبت لتواصل تألقها في التصفيات الأولمبية الأمريكية في ألعاب القوى.

وتتقدم ريتشاردسون، التي سجلت 10.64 ثانية في الدور قبل النهائي في وقت سابق من يوم السبت، ثلاث عداءات يشاركن لأول مرة في الألعاب الأولمبية، حيث تنضم إليها جافيان أوليفر (26 عاماً) وتيانا دانيالز البالغ عمرها 24 عاماً في الفريق الأمريكي لألعاب القوى الذي يسعى لتحقيق ذهبيته الأولى في هذا السباق منذ ما يزيد على عقدين.

كما نال المخضرمون فرصة للتألق في مضمار هايوارد فيلد المجدد حديثاً يوم السبت، وواصلت أليسون فيلكس (35 عاماً) الحاصلة على تسع ميداليات أولمبية طريقها نحو طوكيو بعدما حققت ثاني أفضل زمن وبلغ 51.01 ثانية في قبل نهائي سباق 400 متر أمام جماهير متحمسة.

لكن السباق كان بمثابة خيبة أمل لبطلة العالم 2017 فيليس فرنسيس التي فشلت في التأهل للنهائي.

وفي منافسات الرجال، كانت التصفيات التمهيدية لسباق 100 متر قوية مثلما كان متوقعاً.

وحافظ نواه لايلس على آماله في تحقيق ثلاثية في طوكيو، وتأهل إلى قبل نهائي سباق 100 متر بعد أن سجل 9.95 ثانية، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها زمناً يقل عن عشر ثوان في هذا السباق في العام الحالي، بينما سجل تريفون برومل صاحب الرقم العالمي أفضل زمن بمساعدة الرياح وهو 9.84 ثانية.

واستهل جاستن جاتلين (39 عاماً) الحاصل على خمس ميداليات أولمبية سعيه نحو التأهل للأولمبياد للمرة الرابعة بقوة، وحجز مكانه في الدور قبل النهائي محققاً 9.93 ثانية متساوياً مع فريد كيرلي صاحب ثالث أفضل زمن في الأمسية.

وفي منافسات أخرى جرت يوم السبت، تأهل دونوفان برازيير بطل العالم في سباق 800 متر إلى نهائي السباق.

وحققت كيني هاريسون صاحبة الرقم العالمي زمناً قدره 12.49 ثانية في الدور الأول من سباق 100 متر حواجز للسيدات، بينما فازت برايانا ماكنيل، التي كانت موقوفة لكن تلقت إذناً من محكمة التحكيم الرياضية للمشاركة، بسباقها في التصفيات.

وفي رمي القرص، حجزت المرشحة الأوفر حظاً فاليري ألمان مكانها في طوكيو بعد أن سجلت 69.92 متر تلتها ميكايلا هازلوود وريتشل دينكوف.