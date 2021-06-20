شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الترجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت صباح اليوم إلى القاهرة بعثة النادي الأهلي المصري، بعد الفوز على الترجي التونسي مساء السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا قد فاز على الترجي التونسي بهدف دون مقابل سجله اللاعب محمد شريف.

وسيلتقي الفريقان السبت المقبل في القاهرة في لقاء الإياب.

وغادرت بعثة النادي الأهلي ملعب المباراة مباشرة إلى المطار.

وكانت المباراة قد تم تأجيلها لمدة ساعة بسبب قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع على الجماهير التي رغبت في دخول ملعب المباراة بأكثر من العدد المسموح به.