شوبير يفجر مفاجأة كبيرة: فرجاني ساسي يفتح باب التفاوض مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مصير النجم التونسي فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، بجانب اللاعب المغربي أشرف بن شرقي موجهاً نصيحة لهما.

وعلّق شوبير على أزمة فرجاني ساسي، من خلال برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال "فيه كلام كتير وأن الدحيل مش عايزه والريان يقترب من ضمه".

وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق: "لو أنت مسئول في نادي الزمالك يجب أن تتفاوض بشروطك، اعرف قيمة ناديك، نادي الزمالك هو من رفع اسم فرجاني ساسي، مع كل احترامي لموهبته".

وتابع شوبير: "لجماهير نادي الزمالك، أنتم تشجعون نادي كبير ومهم أوي، يصنع النجومية والشعبية، لولا الزمالك لم يكن هناك حمادة وحازم إمام، شيكابالا، محمد حسن حلمي وأبو رجيلة، ومكنش فيه فرجاني ولا بن شرقي".

وفجر الإعلامي مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن عودة فرجاني ساسي لمصر خلال أيام، حيث "طلب فتح باب التفاوض بشروط نادي الزمالك".

وقال: "فرجاني ساسي لم يوفق في رحلة احترافه مع ميتز الفرنسي، ثم النصر السعودي رغم تألقه في تونس، قوبل بمظاهرة حب وترحاب في الزمالك، وأدى بشكل جيد حتى لو لم يكن موفقاً أحياناً، يجب أن يضع في حسبانه هذا الحب والاحترام، ولا أحد يقدر يلومه إذا كان لديه عرض أكبر يؤمن مستقبله، لكن يجب أن يعلن ذلك، وأسبابه الحقيقية".

وعن محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، قال شوبير إن نادي النصر السعودي يراقب اللاعب، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي وأن الامر مجرد أحاديث.

وأشار شوبير إلى أن الزمالك أكد أنه لن يتخلى عن الونش بأقل من 6 ملايين دولار بشكل مبدئي.

وتابع: "أشرف بن شرقي لم يوفق مع الهلال السعودي، أصبح نجم النجوم مع الزمالك، ولم يكن يتم استدعائه للمنتخب المغربي، والآن مع الفريق الأبيض أصبح متواجد مع أسود الأطلس بشكل شبه دائم، وتوج مع الزمالك بلقب السوبر المصري، والسوبر الأفريقي، وهو هداف الدوري المصري حالياً، احنا هنا بندلع اللاعبين، ويجب أن تفرض شروطك، وما أعلمه أن وكيل بن شرقي موجود في القاهرة حالياً".

وأتم شوبير حديثه قائلاً: "أنا لو مكان أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، لا أعتزل كرة القدم سوى في نادي الزمالك، هذه نصيحة لهما، مش هتلاقي دلع ومحبة وناس تقدرك مهما حصل كما يحدث في القلعة البيضاء".