"المباراة لم تحسم".. 5 رسائل من موسيماني للاعبين والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن تاريخ مباريات فريقه أمام الترجي تؤكد أن التأهل للدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لم يُحسم.

وأضاف موسيماني من خلال تصريحات نشرت عبر الموقع الرسمي للأهلي :"أهم ما تحدثت فيه مع اللاعبين وبعد المباراة أن الصعود لم يحسم".

وتابع :"النتيجة لم تنته مع الترجي بعد، وكل اللاعبين أدوا بشكل رجولي واستطاعوا التأقلم مع المتغير الخططي وتقسيم المباراة، لذلك نجحنا في الفوز بنتيجة إيجابية في تونس".

وواصل :"تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أن الفوز بهدف نظيف في المباراة الأولي أيا كان ملعبها لا يعني التأهل للفائز والحسم سيكون في القاهرة".

وأكمل :"هذا ما أكد عليه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في حديثه للاعبين بعد المباراة أثناء تهنئتهم بالفوز على الترجي".

وأنهى :"سنظل نحترم الترجي ومدربه؛ لأنه فريق ومنافس كبير لنا داخل القارة، أنا لا أبحث الآن سوى عن التأهل، ولا أفكر في أي أمجاد شخصية، بل في مصلحة الفريق واسم الأهلي، وعلامته وقيمته وسط القارة التي يجب أن نحافظ عليها من خلال السعي الدائم لتحقيق المزيد من البطولات".

واستطاع الأهلي أن يحقق خطوة كبيرة نحو الوصول للمباراة النهائية عقب الفوز على الترجي بهدف دون رد في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة مساء السبت المقبل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأهلي we السلام".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج على أقل تقدير الخروج بنتيجة التعادل السلبي من أجل التأهل للدور النهائي ومقابلة الفائز من مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي.