إبراهيم حسن: الغرور "خلص على" بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، إن غرور لاعبي بيراميدز أثر بشكل سلبي على نتائج الفريق، مضيفًا أن اللاعب المصري عندما يجوع يجتهد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء مساء اليوم الأحد في ذهاب نصف كأس الكونفدرالية.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو "أون سبورت"، قال حسن: "لاعبو بيراميدز يشعرون أنهم أعلى من الجميع".

وأضاف: "غرور اللاعبين (خلص على الفريق)، الفريق يمتلك إمكانيات جيدة لكن هناك حالة غرور وتعالي كبيرة".

وتابع: "اللاعب المصري عندما يجوع يتعب ويجتهد، لكن عندما يشبع (بيتعبك)، بعض اللاعبين مسيطرين على الفريق، والبعض الآخر لا يشعر بالراحة".

وبسؤاله عن مباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، وفوز الأحمر بهدف دون رد، قال إبراهيم حسن: "قبل هدف الأهلي، ظهر القلق على اللاعبين (كان فيه كهربا في التمريرات)، لكن بعد الهدف سيطر الأهلي على المباراة بشكل كامل وظهر بشكل جيد".

وأوضح: "ديانج أفضل لاعب في مباراة الأهلي والترجي، لاعب قوي بدنيا، يتواجد في المكان المناسب، يمنح وسط الأهلي والفريق بأكمله ثقة كبيرة".

وأتم: "أفضل طريقة للأهلي في مباراة العودة أمام الترجي هي 4-3-3، (الترجي مش خسران حاجة)، اضغط عليهم نفسيا وسجل هدف لتسيطر على المباراة.