هل ينتقل للأهلي؟ نجم الرجاء يكشف كواليس حديثه مع رحيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

علّق سفيان العلودي، نجم فريق الرجاء البيضاوي السابق والمدير الفني لفريق وداد تمارة، على انتقال سفيان رحيمي لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

العلودي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأحد: "تحدثت مع سفيان قبل السفر إلى مصر، تركيز اللاعب على الفوز بالثلاثية سواء بطولة الكونفدرالية والبطولة المغربية (الدوري المغربي) والبطولة العربية".

وتابع: "رحيمي يعتبر أحد مفاتيح الرجاء ويقدم مستويات كبيرة في المواسم الـ3 الأخيرة".

وأضاف: "سفيان رحيمي لديه وكيل هو المسئول عن ملف انتقاله، لكن من الممكن أن نراه في الدوريات الأوروبية بفضل مستواه".

وارتبط اسم سفيان رحيمي بالانتقال لصفوف الأهلي خلال الفترة الأخيرة، حيث ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن رئيس الرجاء سيتواجد في القاهرة من أجل التفاوض على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.

ويتواجد رحيمي حاليًا في القاهرة من أجل خوض فريقه الرجاء مواجهة بيراميدز، في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عامًا شارك مع الرجاء في الموسم الحالي (2020 - 2021) في 34 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 14 هدفًا ويصنع 13 هدفًا حاسمًا.