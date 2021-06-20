"هناك مباراة ثانية".. رسالة من مدرب الترجي السابق للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قال ماهر الكنزاري، المدير الفني الأسبق لفريق الترجي الرياضي التونسي ومدرب المنتخب الأوليمبي لتونس، إن فريق "باب سويقة" قادر على التعويض في القاهرة رغم خسارة موقعة الذهاب في رادس.

الكنزاري أضاف في تصريحات له عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأحد: "الترجي لم يكن في يومه، مباراة الأمس الأهلي كان في مستواه ومستوى الترشح والوصول للمباراة النهائية".

وأضاف: "الترجي أمامه فرصة لأنه ناد كبير مثل الأهلي، صحيح أن الأهلي حقق الفوز في تونس، لكن هناك مباراة ثانية ولدينا ثقة في الترجي على العودة".

وتابع: "الأهلي يمتلك أسبقية التفوق 70% مقابل 30% للترجي، لكن الترجي لن يقدم مستوى سيئا مثل ما حدث في الذهاب، مباراة العودة لن تكون سهلة على الأهلي والترجي، هناك 90 دقيقة انتهت في تونس ولكن يتبقى 90 دقيقة أخرى".

وأشاد مدرب الترجي الأسبق بثلاثي وسط الأهلي، أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، قائلاً: "الثلاثي حققوا الفارق مع الأهلي، وكانوا متواجدين في كل الملعب، عكس بعض لاعبي الترجي هناك ما يقرب من 6 لاعبين لم يكونوا في مستواهم، كان هناك فارق كبير بين وسط الأهلي والترجي".

واستطاع الأهلي الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف، حيث أقيمت المباراة على ملعب "حمادي العقربي" ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، ستقام مباراة الإياب في القاهرة يوم السبت المقبل في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأهلي we السلام".

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي بدأت في اتخاذ خطوات حول دخول الجماهير مباراة الإياب مثل ما حدث في لقاء الذهاب من خلال دخول جماهير الترجي.