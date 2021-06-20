الأهلي يعلن استعادة ورقة مهمة.. ومعسكر مغلق استعدادًا للترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، انتظام محمد هاني في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل، استعدادًا لموقعة الإياب أمام الترجي الرياضي التونسي في إطار دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبو عبلة في تصريحات له عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأحد، إن محمد هاني يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

ومن المقرر أن ينتظم هاني في التدريبات بداية من الثلاثاء المقبل مع عودة الفريق من الراحة السلبية.

وغاب هاني عن المشاركة في مباراة الذهاب أمام الترجي بداعي الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وهو ما جعل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يلجأ إلى أكرم توفيق.

- ماذا عن الإصابات؟

بخلاف محمد هاني، قال أحمد أبو عبلة إن حالة ثنائي الفريق المغربي بدر بانون وأكرم توفيق لا تثير أي قلق، مؤكدًا أن الثنائي سيكونان جاهزين للمشاركة في مباراة الإياب عقب انتهاء الراحة السلبية.

وكان بانون وتوفيق اشتكيا من إجهاد خفيف في عضلة السمانة، عقب انتهاء المباراة بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للأهلي.

أيضًا أبو عبلة تحدث عن حالة أحمد رمضان "بيكهام"، كاشفًا أن حالة اللاعب في تحسن مستمر.

وأوضح طبيب الأهلي، أن "بيكهام" يخضع لبرنامج تأهيلي في القاهرة لمدة 3 أيام، قبل العودة للانتظام تدريجيًا في التدريبات الجماعية.

ويعاني "بيكهام" من إصابة بإجهاد خفيف في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في مباراة الأهلي أمام الترجي.

لاعب آخر تحدث عنه طبيب الأهلي، وهو محمود متولي، مدافع الفريق الأول، حيث أعلن عودة اللاعب عقب انتهاء الراحة السلبية.

وقال أبو عبلة، إن متولي تعافى من إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، وأنهى البرنامج العلاجي خلال الأيام الماضية، ومن ثم بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات.

وكان لاعب الأهلي تعرض للإصابة مؤخرًا في ودية مصر التأمين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

- معسكر مغلق

الموقع الرسمي للأهلي أيضًا أعلن أن المدير الفني بيتسو موسيماني، قرر دخول الفريق في معسكر مغلق قبل مباراة الحسم أمام الترجي بـ48 ساعة.

وجاء قرار موسيماني من أجل حفاظ الفريق على التركيز بين اللاعبين بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

موسيماني قرر أيضًا منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، وذلك لتخفيف حمل التدريبات، ومنح الفرصة للاعبين لالتقاط الأنفاس.

وكانت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي وصلت إلى القاهرة في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، بعد العودة من الأراضي التونسية.

- حظر إعلامي

من جانبه، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، استمرار الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد عبدالحفيظ على ضرورة الحفاظ على حالة التركيز لدى لاعبي الأهلي، لا سيما وأن التأهل لم يحسم بعد، والفريق فاز في الشوط الأول على الترجي في تونس، ومازال هناك شوط ثان في مباراة العودة بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب في القاهرة يوم السبت المقبل على ملعب "الأهلي we السلام" في تمام الـ9 مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الأهلي لا يحتاج سوى التعادل السلبي من أجل الوصول للمباراة النهائية، في المقابل ليس أمام الترجي سوى الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل للنهائي.