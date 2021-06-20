"تحدثا عبر الهاتف".. مورينيو يحاول ضم راموس لروما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير إيطالية، اليوم الأحد، أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، تواصل هاتفيا مع سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق بعد إعلان رحيله عن الفريق الملكي.

وأعلن ريال مدريد، قبل عدة أيام، رحيل راموس عن الميرنجي بعد نهاية عقده.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، فإن مورينيو تواصل مع راموس مؤخرا، حيث يسعى النادي الإيطالي لاتخاذ خطو نحو التعاقد مع المدافع الإسباني المخضرم.

وقالت الصحيفة: "روما يفكر في كيفية اتخاذ خطوة نحو راموس".

وأضافت التقرير أن هنك محادثة جمعت بين راموس ومورينيو بعد إعلان رحيل الإسباني ريال مدريد من أجل الحديث عن مستقبل البالغ من العمر 35 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أن العقبة التي ستواجه روما هي راتب اللاعب، لكنها اشارت في الوقت ذاته إلى أن جيلاروسي يسعى للتنافس مع الفرق الكبرى مع بداية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن راموس حقق 22 لقبا بقميص ريال مدريد خلال مسيرة استمرت 16 عاما.