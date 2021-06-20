أول حالة إصابة بكورونا بين الرياضيين الوافدين للمشاركة بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين الرياضيين الذين وصلوا إلى اليابان استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو الذي ينطلق الشهر المقبل، وكانت الإصابة في صفوف بعثة أوغندا.

وأعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأحد أن الفحوص كشفت إصابة أحد أفراد بعثة أوغندا بعدوى فيروس كورونا المستجد لدى وصوله إلى مطار ناريتا الدولي، وقد جرى منعه من مغادرة المبنى.

وتوجه الأفراد الثمانية الأخرون في البعثة بحافلة إلى مقر إقامتهم بمدينة إزوميسانو التابعة لمحافظة أوساكا.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة أوغندا، التي تضم رياضيين سيشاركون في منافسات الملاكمة ورفع الأثقال والسباحة، هي ثاني البعثات وصولا إلى اليابان للمشاركة بالأولمبياد بعد الفريق الأسترالي للكرة اللينة (سوفتبول) للسيدات.

تجدر الإشارة إلى أن الرياضي المصاب بالفريق الأوغندي، والذي لم يجر الإعلان عن اسمه، كان قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حاله كحال زملائه.

كذلك قدم الرياضي شهادة تثبت سلبية نتائج فحص كورونا الذي خضع له قبل أقل من 72 ساعة من توجهه إلى اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقال هيروياسو تشيوماتسو عمدة إزوميسانو إن الأفراد الثمانية الأخرين في بعثة أوغندا سيجرى مطالبتهم بعدم التدرب في الوقت الحالي والخضوع يوميا لفحوص فيروس كورونا.

وكان رحيل الفريق عن أوغندا قد تأجل لمدة ثلاثة أيام بسبب ارتفاع أعداد المصابين بالعدوى في الدولة الأفريقية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد ذكرت أن 80 % من الرياضيين المقرر إقامتهم في القرية الأولمبية، سيكونوا قد تلقوا اللقاح لمضاد لفيروس كورونا بحلول موعد انطلاق منافسات الأولمبياد.

يذكر أن أولمبياد طوكيو قد تأجل من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا، وسيقام في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس في ظل قواعد نظافة صارمة.

وكشف استطلاع رأي جديد نشرت نتائجه اليوم الأحد أن الغالبية العظمى من اليابانيين يخشون ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى بسبب الدورة الأولمبية.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته وكالة أنباء "كيودو" أن 86 % ممن شملهم الاستطلاع أكدوا هذه المخاوف.

وأضافت الوكالة أن اللجنة المنظمة للأولمبياد ترغب في السماح بحضور 20 ألف متفرج في حفل الافتتاح.

وإلى جانب مسؤولي الأولمبياد، سيجرى السماح بحضور حاملي التذاكر من المشجعين اليابانيين في حفل الافتتاح.

ويتوقع أن يتخذ القرار غدا الاثنين بشأن السماح بحضور المشجعين اليابانيين لمنافسات الدورة الأولمبية، وستجري اللجنة المنظمة مشاورات مع اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية وكذلك مسؤولي طوكيو.

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيده سوجا مؤخرا إنه لا يمانع السماح بحضور نحو عشرة ألاف مشجع، بحيث لا يزيد العدد عن 50 % من سعة المدرجات.

لكن الدكتور شيجيرو أومي، أبرز خبراء الحكومة فيما يتعلق بجائحة كورونا، ينصح بعدم القيام بذلك.

وأظهر استطلاع الرأي أن 40 % من اليابانيين يؤيدون عدم حضور الجماهير.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد تقرر في وقت سابق منع حضور المشجعين الأجانب لمنافسات أولمبياد طوكيو.

كذلك تقرر إلغاء عرض المنافسات في ساحات المشاهدة الجماعية في طوكيو بسبب الوباء، وسيجرى بدلا من ذلك استغلال ست من هذه الساحات في طوكيو كمراكز للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسب ما أعلنته يوريكو كويكي عمدة طوكيو أمس السبت.