"كيف حالكم".. المنتخب الإيطالي يتحدث "العربية" للترويج لحسابهم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، فيديو ترويجي لمنتخب "الأزوري" للإعلان عن الصفحة بنسختها العربية.

"كيف حالكم" كانت هيّ أبرز جملة من لاعبي المنتخب الإيطالي للترويج عن الصفحة الجديدة للمنتخب والذي يشارك حاليًا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وظهر عدة لاعبين في الفيديو الترويجي لعل أبرزهم هداف تورينو أندريا بيلوتي وزميله في الفريق حارس المنتخب سالفاتوري سيريجو، كما تواجد هداف لاتسيو والمنتخب تشيرو إيموبيلي.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيطالي لقاء مساء الليلة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة أمام المنتخب الويلزي ضمن حسابات المجموعة الأولى بالجولة الثالثة.

ويتصدر المنتخب الإيطالي الترتيب بعدما حقق أول انتصارين على حساب كل من تركيا وسويسرا، في المقابل يتواجد المنتخب الويلزي في الترتيب الثاني بأربع نقاط.