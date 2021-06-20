رئيس النصر يرفض التعاقد مع كريستيانو رونالدو بسبب عمره

اقترح أحد مشجعي نادي النصر السعودي، على رئيس النادي مسلي آل معمر التعاقد مع مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانزو إفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي.

وكتب المشجع عبر حساب آل معمر على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: أبو عبد الله وقع معه وبتدعيلي”، ونشر صورة لرونالدو بقميص المنتخب؛ ليرد رئيس العالمي، عمره 36 عامًا.

‌‌‎وبسؤاله هل تغضبك بعض الأراء، رد قائلًا: “الانتقادات عني عادي، لكن أي تقليل أو استنقاص من اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري تزعلني، لأن هؤلاء رجال النصر وأسلحته في الميدان”.

وسجل الدون هدفًا في مباراة البرتغال أمام ألمانيا؛ ليصبح أول لاعب في تاريخ بطولة اليورو يسجل أكثر من 3 أهداف في ثلاث نسخ مختلفة:2012، 2016، 2020.