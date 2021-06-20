بأوامر الخطيب.. مكافأت مالية للاعبي الأهلي بعد الفوز على الترجي

عقد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، جلسة مع رئيس النادي وقائد بعثة الفريق في تونس محمود الخطيب، على هامش عودة المارد الأحمر من رادس بعد الفوز على الترجي.

وتغلب الأهلي على مضيفه الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت برادس، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف دون رد، سجله محمد شريف في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وقرر الخطيب صرف مكافأة إجادة للاعبين؛ بسبب الأداء الرجولي والنتيجة الطيبة التي حققها الفريق بالفوز على الترجي التونسي، كما حرص على تهنئة اللاعبين.

وأثنى رئيس الأهلي على الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون في المباراة، مشيدًا بالروح القتالية العالية، كما طالب اللاعبين بالتركيز في لقاء العودة بالقاهرة، الذي وصفه بالشوط الثاني، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بالبطولة.

وعادت بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قادمة من تونس عقب مواجهة الترجي، وحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة قبل العودة لاستئناف التدريبات استعدادًا لمباراة الإياب.