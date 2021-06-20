يورو 2020.. رونالدو يكسر شوكة أساطير الألمان رغم السقوط المدوي في أمم أوروبا

بالرغم من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب البرتغالي على يد المنتخب الألماني مساء أمس، برباعية لهدفين في يورو 2020، إلا أن هناك أخبار سارة لمهاجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو من الناحية الرقمية.

كريستيانو رونالدو افتتح التسجيل لمنتخب بلاده البرتغال في الشوط الأول، عن طريق كرة مرتدة مثالية، ليتقاسم بذلك صدارة ترتيب النسخة الحالية ليورو 2020، مع مهاجم التشيك بثلاثة أهداف لكل منهما.

وبحسب شبكة أوبتا سبورت، فإن اللقب الأهم الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو من هذا الهدف الذي سجله في شباك مانويل نوير، هو لقب أكثر لاعب أوروبي تسجيلًا للأهداف بين بطولتي اليورو وكأس العالم، بالتساوي مع أسطورة ألمانيا ميروسلاف كلوزه.

وبحسب الشبكة نفسها؛ فإن “الدون” سجل خلال 5 مشاركات في اليورو، بجانب 4 مشاركات في كأس العالم، 19 هدفًا، ولم يسبق لأي لاعب أوروبي أن سجل هذا الرقم سوى كلوزه، الذي يتفوق على رونالدو بتسجيله لـ16 هدفًا في المونديال، مقابل 7 للبرتغالي.

وعلي صعيد بطولة أمم أوروبا “يورو” ، فإن الغلبة لنجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بفارق شاسع، فمهاجم يوفنتوس سجل 12 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لبطولات اليورو، في مقابل ثلاثة أهداف فقط لكلوزه.

الجدير بالذكر أن، هدف رونالدو في مرمى ألمانيا، جعل “الدون” يتفوق على أسطورة ألمانية أخرى وهي جيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة بالبطولات الرسمية مع المنتخب، إذ توقف سجل هداف ألمانيا التاريخي عند 18 هدفًا فقط.