صفقات باريس سان جيرمان | الباريسي يدخل سباق ضم فاران

يستعد نادي باريس سان جيرمان، لدخول في سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي رافايل فاران، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعدما اقترب من الرحيل عن صفوف ريال مدريد.

ولم يحسم رافايل فاران حتى الآن موقفه من الاستمرار مع نادي ريال مدريد أو الرحيل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل مع رفضه تجديد العقد حتى الآن مما ينذر بإمكانية رحيله.

وقالت التقارير الصحفية، أن نادي ريال مدريد تعلم من الدرس جيدا بعد رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس مجانًا، مما يجعل نيته بيع فاران في حال رفض تجديد عقده بعد نهاية يورو 2020 الحالي هو الأمر الذي يشغل ذهن الإدارة المدريدية، حيث أن هناك عديد أندية تراقب وضع المدافع الفرنسي.

ويأتي نادي باريس سان جيرمان على رأس قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع فاران وتراقب وضعه مع ريال مدريد، إذ يعد هدفا ساخنا لتعزيز خط الدفاع العاصمي بداية من الموسم المقبل.

وبحسب التقارير الوارد من إسبانيا، فإن ريال مدريد ينتظر حتى نهاية بطولة يورو 2020، ليجتمع مع اللاعب ويحسم مستقبله نهائيًا مع الفريق، ومن ثم النظر إلى العروض التي ستقدم له في حال رفض تجديد العقد.

وكانت هناك تقارير زعمت أن فاران يتفاوض خلال الفترة الحالية مع نادي مانشستر يونايتد من أجل الوصول لصيغة مناسبة للانتقال.

والجدير بالذكر أن، وكلاء اللاعب ينتظرون الاجتماع الأخير مع مسئولي النادي الإنجليزي لتوضيح شكل الصفقة بينما يرغب الريال في الحصول على 60 مليون يورو كقيمة للاعب.