صفقات ريال مدريد | أنشيلوتي يطالب الميرنجي بالتعاقد مع لاعب إيفرتون

أكدت تقارير صحفية، أن لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي دومينيك كالفيرت ليوين، على رادار ريال مدريد الإسباني، والذي قد يتحرك من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي 2021.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن نادي ريال مدريد يضع عينه على صاحب الـ 24 عامًا، بعدما طلب المدير الفني الجديد للميرينجي كارلو أنشيلوتي التعاقد معه.

المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أشرف على تدريب اللاعب الدولي الإنجليزي خلال الموسم الماضي، أثناء تولي القيادة الفنية لنادي إيفرتون، فيما يأمل في العمل معه مجددًا في ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن نادي إيفرتون يمر بأزمة اقتصادية طاحنة، وقد يضطر في بيع لاعبه، وهو ما قد يستغله ريال مدريد، إذ قد يتمكن من التعاقد معه مقابل 55 مليون يورو.

ويرتبط دومينيك بعقد رفقة نادية إيفرتون يمتد حتى 2025، ويمكنه اللعب في جميع مراكز الهجوم، إلا أن مركزه الأساسي هو رأس الحربة، والذي يشغله النجم الفرنسي كريم بنزيما في ريال مدريد.

والجدير بالذكر، أن لاعب إيفرتون يخوض حاليًا غمار منافسات كأس أمم أوروبا ” يورو 2020″ رفقة منتخب إنجلترا، إذ شارك كبديل خلال فوز الأسود الثلاث بهدف نظيف على كرواتيا.