صفقات مانشستر سيتي | السيتي يفتح خزائنه للفوز بصفقة جريليش

يستعد نادي مانشستر سيتي لتحطيم رقم قياسي في الميركاتو الصيفي 2021، داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك للحصول على لاعب خط وسط أستون فيلا المهاجم جاك جريليش.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 25 مستويات متميزة رفقة نادية الإنجليزي، حيث سجل 6 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي، على الرغم من استبعاده بسبب الإصابة في آخر الموسم.

وبسبب مستواه الجديد تم استدعائه لتشكيلة المنتخب الإنجليزي، حيث شارك كبديل في تعادل منتخب “الأسود الثلاثة” بنتيجة 0-0 مع اسكتلندا يوم الجمعة، في أول ظهور له في بطولة يورو 2020.

ووفقًا لصحيفة “ذا تليغراف”، فإن نادي مانشستر سيتي يستعد بكل قوة في ضم اللاعب رفقة صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن نادي أستون فيلا متمسك بأعلى سعر، كي يفرط في لاعبه في الميركاتو الصيفي 2021.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة مانشستر سيتى على استعداد لدفع مبلغ يتجاوز الـ 90 مليون جنيه إسترليني، التي أنفقها غريمة مان يونايتد في عام 2016 لضم الدولي الفرنسي بول بوجا أغلى صفقة على الإطلاق في “البريميرليج” ، وذلك من أجل الحصول على خدمات لاعب وسط أستون فيلا.

ووقع جريليش عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات مع أستون فيلا، العام الماضي، حيث ينتهي في صيف عام 2025.

وليس سراً أن مدرب السيتي بيب جوارديولا من أشد المعجبين بجريليش، وفي حديثه بعد مباراة بين سيتي وفيلا في أكتوبر ، قال مدرب الفريق السماوي: ’’إنه لا يصدق، لاعب كبير، أنا سعيد لأنه بقي في البطولة للدفاع عن ناديه عندما كان بإمكانه المغادرة’’.

وتابع:”إنه لاعب موهوب دائمًا ما يصنع شيئًا ما، إنه لاعب استثنائي ولكنه مكلف للغاية بالنسبة لمانشستر”.

ومن جه أخرى قال مدرب إنجلترا: ’’يمكنك أن ترى قدرة جاك جريليش على التعامل مع لاعبين في موقف واحد لواحد. شعرت أن الفريق الذي بدأ ضد كرواتيا يستحق العودة مرة أخرى ، لذا يتعين علينا المراجعة الآن واتخاذ القرار الصحيح بشأن مباراة جمهورية التشيك’’.

وتابع: ’”المباريات قوية ولديك أرجل جديدة لتلعبها ، لدينا فريق وعلينا الاستفادة منه، لقد أبعدنا القائد هاري كين ولكن أنواع اللاعبين على مقاعد البدلاء ، يجب أن نستخدمه”.

وأضاف: “علينا أن ننظر إلى الطريقة التي عملنا بها في الثلث الأخير ، كان هناك مساحة صغيرة، القليل من القلق مع استمرار المباراة بسبب الرغبة في الفوز”

وأتم: “سنرى كيف تلعب المجموعات الأخرى لمعرفة ما إذا كان لدينا بالفعل ما يكفي لنحتاج إلى المزيد”