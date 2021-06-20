مصدر بالكاف يوضح العقوبات المتوقعة على الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

أوضح مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، العقوبات التي ستوقع على إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، بعد أحداث الشغب خلال مباراة الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم، للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حماده العقربي، للسيطرة على شغب جماهير فريق باب سويقة، وتأخر انطلاق المباراة ساعة كاملة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”: إن المادة 153 من القانون وفقًا للكاف، في عدم الأمتثال للألتزامات تنص على أن أي اتحاد وطني لا يمتثل للالتزامات الواردة في أحكام هذا القسم سيعاقب بغرامة مالية.

وأكد أنه في حالة حدوث انتهاك خطير على النحو المنصوص عليه في المادة، يجوز للهئية فرض عقوبات أخرى، مثل منع الاستاد أو أمر فريق باللعب على أرض محايدة.

وشدد المصدر على أن الكاف يُحتفظ بالحق في إعلان عقوبات معينة لأسباب تتعلق بالسلامة، حتى لو لم يتم ارتكاب أي انتهاك.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم توقيع عقوبة مالية على الترجي قد تصل إلى 1000 دولار، كما سيتم حرمانه من دخول الجمهور المباريات المُقبلة بداية من الموسم المُقبل وليس الحالين لأنه سيتبقى مباراة وحيدة وهي النهائي وسيكون في ملعب محايد.