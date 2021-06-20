كيف أثرت وجبة الغداء على تراجع المستوى البدني للاعبي الأهلي والترجي؟

أثر تأجيل مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوي أبطال أفريقيا، على المستوى البدني للاعبي الفريق، خلال مواجهة الأمس السبت.

وتاخر انطلاق مباراة الأهلي والترجي ساعة كاملة، بعد أن غادر لاعبو الفريقين وطاقم التحكيم ملعب حماده العقربي؛ بسبب تعرض الجميع للاختناق نتيجة لإطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل الملعب ، للسيطرة على شغب جماهير فريق باب سويقة.

وتغلب الأهلي على مضيفه الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت برادس، بهدف دون رد، سجله محمد شريف في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وتراجع المستوى البدني للاعبي الفريقين في أخر 10 دقائق من المباراة، وخاصة الترجي رغم أنه كان يحتاج لتسجيل هدف على ملعب، لكن بدى على لاعبيه الإرهاق وعدم القدرة على الركض.

من جهته أوضح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن التحدي الذي واجه الفريق بعد تأجيلها ساعة، هو أن اللاعبين تناولوا وجبة الغداء قبل المباراة بثلاث ساعات، وهذا أثر على ‏مجهودهم في نهاية اللقاء.

وأشار موسيماني إلى أنه قام بتجديد دوافع اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس خلال الأزمة التي سبقت المباراة، مؤكدًا أنه لم يقم بهذا الأمر بمفرده ولكن بمساعدة كباتن الفريق محمد الشناوي وسعد سمير. ‏