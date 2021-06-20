صفقات ريال مدريد | ليفاندوفسكي يرغب في تغير وجهته والملكي الخيار الأقرب

أكدت تقارير صحفية، أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونخ، يرغب في تغير وجهته الحالية في الميركاتو الصيفي 2021، رغم تصريح الرئيس الجديد هربرت هاينر بأنه يريد الاحتفاظ بنجمه.

الدولي البولندي يبلغ من العمر 32 عاماً وعلى بُعد عامين من انتهاء عقده، ويريد خوض تجربة جديدة في دوري آخر، بجانب اكتشاف ثقافة أخرى بعد 11 موسماً في ألمانيا.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن إدارة نادي بايرن ميونخ لا تريد التخلي عن “ليفا” بل تخطط لتجديد عقده كما قال هاينر في حدث سابق: “روبيرت هو أفضل مهاجم في العالم، وأتخيل أنه سيبقى معنا لفترة أطول”.

ولكن مهاجم البايرن أثار الشكوك حوله بعدما وجه برسالة أثناء حديثه مع قناة Canal+ : “لا يزال لديّ عقل منفتح، أشعر بأنني بحالة جيدة في بايرن ميونخ، لكنى أشعر بالفضول لتعلم لغة وثقافة جديدة، ولكن حتى الآن لا أعرف ما إذا كان سيكون ذلك عبر كرة القدم أم بعد نهاية مسيرتي بها”.

ليفاندوفسكي الذي يقدم عروضاً رائعة رفقة نادية بايرن ميونيخ كان أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية قبل أن تلغيها مجلة فرانس فوتبول بسبب الوباء في العام الماضي، ونجح كذلك في تحقيق الحذاء الذهبي لهذا العام بتسجيل 41 هدفاً، وكان قريباً من الفوز من جديد بلقب دوري الأبطال.

وترى الصحيفة الإسبانية، أن إدارة بايرن ميونيخ تشعر بالقلق لأن نادي ريال مدريد كان أحد المعجبين بروبيرت ليفاندوفسكي دائماً وحاول التوقيع معه في عدة مناسبات سابقة، لكن هناك أندية أخرى تهتم بالظفر به مثل تشيلسي أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.