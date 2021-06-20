دوري أبطال أفريقيا | الأرض تلعب ضد أصحابها.. وتفاؤل في الأهلي

لم تلعب الأرض لصالح أصحابها في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، في ظل تفوق فريق الأهلي المصري وكايزرشيفس الجنوب أفريقي، خارج الديار.

وحقق فريق كايزرتشيفز الجنوب أفريقي مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيفه الوداد المغربي، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، من تسجيل اللاعب سمير توركوفيتش في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

كما تغلب الأهلي على مضيفه الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت برادس، بهدف دون رد، سجله محمد شريف في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

ووضع الأهلي وكايزر تشيفر قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بهدف وحيد خارج الديار، وستحسم مباراة العودة المُقرر لها السبت المُقبل، الفريقان المتأهلان لنهائي البطولة.

ويتفاءل الأهلي بمواجهة كايزر تشيفر، إذ تقابلًا الفريقان في مرة وحيدة من قبل في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2002، وفاز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.