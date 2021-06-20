الامارات | بالفيديو: حفل شواء داخل ملعب عربي بعد 24 ساعة من افتتاحه

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: حفل شواء داخل ملعب عربي بعد 24 ساعة من افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضب الشارع الجزائري بعدما أظهر مجموعة أشخاص ينظمون حفل شواء بمضمار الملعب الأولمبي الذي تم افتتاحه الخميس الماضي بالمباراة الودية بين منتخبي الجزائر وليبيريا.

وأفادت صحيفة النهار الجزائرية بأن الحادثة وقعت بعد 24 ساعة من افتتاح الملعب، مشيرة إلى أن حفل الشواء لم يكن بترخيص من طرف إدارة الاتحاد الأولمبي التي لم تتسلم بعد مهام تسيير أمور الملعب بما أنه لا يزال تحت تصرف الشركة المقاولة المكلفة بإتمام مشروع بناء الملعب.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن المدير العام للاتحاد الأولمبي بوهران مرابط منصف قوله: "إن الشركة المنجزة للمشروع هي المسؤولة عن هذه الأحداث، حيث حاول العمال الاحتفال بنجاح تنظيم المباراة الودية، عن طريق حفلة شواء، ومباراة ترفيهية بين عمال الشركة المقاولة والشركة المكلفة بصيانة أرضية الميدان".

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