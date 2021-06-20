شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بدأ في تجهيز علي معلول لمباراة العودة أمام الترجي بـ«الطائرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة استشفاء في الطائرة أثناء عودة بعثة الفريق من تونس، عقب انتهاء مباراة الترجي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وخصص الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق جلسة استشفاء لعلي معلول لمدة 60 دقيقة عن طريق أحد الأجهزة الطبية، لاسيما أنه شارك في المباراة كاملة وسط ضغوط كبيرة، وبعد غياب استمر لفترة طويلة للاعب بسبب إصابته السابقة، وللحفاظ على حالته البدنية والفنية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى القاهرة، قادمة من مطار قرطاج بتونس، صباح اليوم الأحد 20-6-2021 بعد خوض مباراة الترجي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف، فيما تقام مباراة الإياب ‏بين الفريقين يوم 26 يونيو الجاري في القاهرة.‏

وكان المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني قد قال- في تصريحات صحفية له عقب المباراة: «إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة اليوم أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم».‏