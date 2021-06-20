شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكابتن أنوس نجم الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توفي نجم الإسماعيلي عبدالرحمن السيد على «أنوس» صباح اليوم الأحد 20-6-2021 بعد صراع مع المرض.

الكابتن عبدالرحمن السيد على من مواليد الإسماعيلية 11 ديسمبر عام 1949، انضم إلى صفوف الناشئين بالنادي وتدرج في صفوفها وصعد إلى الفريق الأول عام 1968 ولعب أولي مبارياته مع الإسماعيلي في رحلته القومية من أجل المجهود الحربي وكان أنوس ضمن صفوف الدراويش عند فوزه ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1969.

لعب ثلاث مباريات فقط بالبطولة بسبب الإصابة ولكنه أحرز هدفا مؤثرا بالبطولة أمام كوتوكو الغاني الخطير على ملعبه في لقاء الذهاب وكان الهدف في الدقيقة 28 من الشوط الأول مما أربك لاعبو كوتوكو تماما ليحرز بعدها الساحر على أبوجريشة الهدف الثاني للإسماعيلي مستغلا اندفاع لاعبي كوتوكو لتعويض الهدف الأول لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 وليفوز الإسماعيلي في مباراة العودة 3-2 بهدفين لهنداوي هدف للساحر ويصعد الفريق ليلاقي الإنجلبير في نهائي البطولة ويفوز الدراويش بالبطولة الإفريقية الغالية ويستمر الكابتن أنوس بالعطاء في فريق الدراويش ولكن الإصابة اللعينة التي كانت تلاحقه دائما منعته من تكملة مشوارة الكروي واعتزل عام 1974.

وكانت أجمل مبارياته قد أداها في الدورة الودية بالإسكندرية عام 1968 والتي كثف الإعلام على النجم الموهوب الناشئ أنوس، وفعلا قدم الكابتن أنوس أداء فنيا راقيا وخاصة في لقاء الإسماعيلي مع النادي الأهلي بالدورة الصيفية في أغسطس 1968 وأحرز هدفا جميلا بعد هات وخد مع نجم الفريق على أبوجريشة.

بعد الاعتزال اتجه إلى التدريب وتولي تدريب الإسماعيلي من موسم 1983 حتي عام 1984 وموسم 87/88 وقام بتدريب فريق المقاولين العرب أيضا وتولي عدة مناصب إدارية خاصة بالفريق الأول وأيضا منصب مدير عام النادي في عدة مرات وكان آخرها أقيل في مارس 2010 ورفض من بعدها أن يعين في منصب مستشار فني بالنادي اعتقادا منه أنه منصب شرفي أو ترضية لن يقدم من خلالها ما يفيد الفريق أو النادي ليعود من بعدها في منصب المدير التنفيذي للنادي عبر مسابقة رسمية.

الكابتن عبدالرحمن أنوس سمي على اسم الكابتن أنوس الكبير وهو الكابتن محمود على، رحمة الله عليه، الذي كان يطلق عليه لقب أنوس الكبير وهو زوج شقيقة الكابتن عبدالرحمن أنوس وكان لاعبا مميزا بالدراويش وقت صعودهم للعب في دوري الدرجة الأولي عام 1948 ومعني كلمة (أنوس) هي تسهيل لاسم (عانوس) وهو لقب لأحد الأمراء التركيين الذي أقاموا في مدينة الإسماعيلية بالأربعينيات وكان من عشاق النادي الإسماعيلي.