شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» يكسب ضربة البداية ويواجه الأهلي البحريني اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

حقق شباب الأهلي فوزاً صعباً في مستهل مشواره بالنسخة 40 من بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، على حساب النصر السعودي بنتيجة 98-93 في أولى مواجهاته بالدور التمهيدي، ومع التسليم بأن الفوز هو المطلوب بالأساس، إلا أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن المنافس أحرج بطل الإمارات وممثلها في الحدث المؤهل للدور الثاني من تصفيات البطولة الآسيوية.

امتلك «الفرسان» الأفضلية في الربعين الأول والثاني وتقدم 33-22 و25 22، وانتزع النصر أفضلية الشوط الثالث وأنهاه لصالحه 22-20، وواصل صحوته في الربع الرابع حتى أدرك التعادل 84-84، بل وأنهى الفترة الرابعة لصالحه بواقع 27-20، إلا أن شباب الأهلي فاز بفضل الفارق في الربع الأول الذي بلغ 11 نقطة.

وفي المباراة الأولى ليوم الافتتاح، عانى الأهلي البحريني قبل أن يحقق فوزه على الشمال القطري بفارق 4 نقاط فقط بنتيجة 97-93.

ويخوض شباب الأهلي مباراته الثانية في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد أمام الأهلي البحريني، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي، ومن المنتظر أن تكون المواجهة صعبة جداً نظراً لكون كلا الفريقين كسب مباراته الأولى، وتسبقها في الرابعة عصراً مباراة الشمال القطري مع الكويت الكويتي.

وأشاد اللواء محمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، بالانطلاقة الناجحة للبطولة، وقال: «اليوم الافتتاحي كان مميزاً في ظل التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ما يهمنا هو أن نقدم بطولة مميزة تظل راسخة في أذهان المشاركين، ونشكر اللجنة المنظمة وجميع العاملين بالتنظيم فشغلنا الشاغل هو توفير كل سبل الراحة للجميع، وأن تخرج البطولة في أحسن صورة».

من جهته، انتقد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة أداء شباب الأهلي أمام النصر السعودي ووجه رسالة إلى اللاعبين طالبهم فيها بتقديم مستوى يتناسب وإمكانات الفريق الحقيقية، لاستعادة زعامة السلة الخليجية واللقب الذي سبق أن حققه 3 مرات، موضحاً أن الفريق كاد أن يدفع الثمن في الشوط الرابع.

وأضاف القرقاوي: «نثق بقدرة شباب الأهلي على تجاوز الأخطاء التي وقع فيها رغم فوزه ليواصل نتائجه الإيجابية وأن تكون مباراته مع الأهلي البحريني اختباراً حقيقياً للاعبين ونعول عليه الكثير في تشريف سمعة كرة السلة الإماراتية بما يمتلكه اللاعبون من إمكانات فنية عالية».

وانتقد القرقاوي كذلك غياب الجمهور عن بداية البطولة، متمنياً الحضور بالنسبة المسموح بها البالغة 30% من سعة الصالة، لمساندة شباب الأهلي في مشواره وإنجاح البطولة.

وعلق العميد علي عتيق بن لاحج، عضو مجلس نادي شباب الأهلي سابقاً، على مستوى منافسات اليوم الافتتاحي بقوله: «بطولة قوية وإقامتها في ظل جائحة كورونا أكبر إنجاز والبداية جاءت قوية وشباب الأهلي يستحق الفوز رغم ما حدث في الفترة الرابعة، وبالنسبة لمباراة الأهلي البحريني والشمال القطري فالفريق البحريني يستحق الفوز أيضاً، والشمال لعب بحذر مع الحكمة في إنهاء الهجمات مع ملاحظة أنه لعب بدون دكة احتياط ومع ذلك خسر بصعوبة».