شكرا لقرائتكم خبر عن الهاشمي يتوج الفائزين في «عربية محاربي الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا لبطولة محاربي الإمارات، الفائزين في النسخة الثالثة من «عربية محاربي الإمارات»، التي أقيمت بصالة «جوجيتسو أرينا» في أبوظبي، وسط حضور جماهيري من محبي اللعبة.

وشارك في التتويج، فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وحضر المنافسات وسام أبي نادي، عضو إدارة الاتحاد الدولي للفنون القتالية والمدير الإقليمي لآسيا.

وتوج اللبناني محمد العسيلي بالنزال الرئيسي، بعد تغلبه على سمير زيدي من جزر القمر، وشهدت البطولة 13 نزالاً قوياً، كما شهدت تحقيق انتصارين للإمارات، جاء الأول عبر عبدالله محمد علي الذي تغلب على المصري محمد عماد بالاستلام، وهادي عمر الحسيني الذي حقق فوزه الأول على حساب السريلانكي محمد صهب الدين بالاستسلام.

وفي بقية النزالات، تغلب الجزائري لايد الزرحوني على منافسه العراقي أحمد صائب، وفاز الليبي خير خليفة الشوشاني على الأردني عيسى باسم، كما فاز الجنوب سوداني محمد جمعة على المغربي حسن راحات، وتفوق العراقي علي طالب على المغربي محمد المسبحي.

وفي نزالات السيدات، تغلبت الأردنية ليدا فياض على الجزائرية صوفيا حجوشي، بينما فازت التركية صربية سنغول على التونسية اليونانية منى فتوحي.

وأكد عبد المنعم الهاشمي أن الإمارات عازمة على نشر وتطوير الفنون القتالية المختلطة وتحقيق النجاحات، امتداداً لما يحدث في رياضة الجوجيتسو، وأضاف: «تكوين منظمة محاربي الإمارات واستضافة بطولات «يو إف سي» في أبوظبي جاء لهذا الهدف، البطولات تتطور بسرعة ونجاح. النسخة الدولية من بطولة محاربي الإمارات وتطورها طوال الفترة الماضية، أدى إلى الإعلان عن إقامة النسخة العربية منها، وهي تسير في هذا الخط، وتحقق النجاح المطلوب».

وأكد فؤاد درويش أن النسخة العربية من البطولة رسخت حضورها في المشهد الثالث بنزالات فنية من مقاتلين ومقاتلات من 11 دولة، وبرهنت على أن هذه المواهب العربية كانت تبحث عن الفرصة لإبراز مقدراتها في الفنون القتالية، وهو ما أتاحته لها هذه البطولة.