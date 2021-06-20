شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الرابطة في 27 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرض اجتماع رابطة المحترفين الإماراتية مع المديرين التنفيذيين في الأندية تحضيرات الجمعية العمومية المقرر إقامتها في 27 يونيو الجاري، وتمت مناقشة مقترحات الأندية بخصوصها.

وكان حسن طالب المري، افتتح أعمال الورشة بكلمة رحب فيها بالحضور من ممثلي الأندية وشكرهم على جهودهم، وقال: «هذا اللقاء الذي يجمعنا في ختام موسم مميز للغاية، تكلل بالنجاح بفضل مجهوداتكم خلال وقت استثنائي عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، أثمر عن تقديم مستوى فني قوي وتنافس مفتوح في كافة مسابقات المحترفين، بما انعكس على مستويات سفراء الوطن الذين قدموا أداءً مميزاً في دوري أبطال آسيا لكرة القدم».

وتابع: «نلتقي لمناقشة أجندة الموسم الرياضي الجديد، وكلنا ثقة بأن التعاون والعمل الدؤوب سيستمر ويتضاعف من أجل مصلحة الكرة الإماراتية ومواكبة التطلعات المأمولة، على أن يكون تمثيلها في المسابقات الخارجية من الأهداف الرئيسية بما يصب في صالح الجميع والحرص على إعلاء راية الوطن في المحافل الخارجية».

وختم: «نؤكد دائماً أن أبواب التواصل مفتوحة في جميع الأيام وليس خلال هذا اللقاء فقط، وأن الجوانب الفنية التي نسعى لتحقيقها لا يمكن الوصول لها دونكم فأنتم شركاؤنا الأساسيون في النجاح، ونتمنى التوفيق للجميع في الموسم المقبل».

من جانبه، عبر وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، عن تقديره لجهود الأندية التي تضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار خصوصاً في هذه المرحلة التي تجاوزنا خلالها موسماً استثنائياً وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل ما أولته دولتنا من دعم واهتمام ورعاية صحية للجميع، إلى جانب إدراك أهمية هذه المرحلة التي نستعد فيها لانطلاق الموسم الجديد.