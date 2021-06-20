تقارير إيطالية: إريكسن لن يتمكن من لعب كرة القدم هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت تقارير إيطالية، اليوم الأحد، أن الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان لن يعود للعب كرة القدم هذا العام، مضيفة إلى أن علامات الاستفهام حول عودته للملاعب بشكل عام تتزايد.

وتعرض إريكسن لسكتة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا، ليتم تعليق المباراة بضع ساعات قبل استئنافها وفوز المنتخب الفنلندي بهدف دون رد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن إريكسن لن يعود للعب كرة القدم هذا العام، لافتة إلى أنها تتوقع عودة اللاعب إلى إيطاليا أوائل شهر يوليو المقبل.

وقالت الصحيفة، إن إنتر ميلان سيتعين عليه إخضاع إريكسن لجميع الاختبارات التي سبق وأجراها في كوبنهاجن للوقوف على حالة اللاعب عن قرب.

وفي الوقت ذاته تساءلت الصحيفة حول ما إذا كانت إصابة إريكسن سيكون لها علاج أم لا، ومع أكثر الفرضيات تفاؤلا التي تقول إن الأمر سيتم معالجته، فإن الحديث عن عودة اللاعب للملاعب سيستغرق وقتا طويلا.

وواصلت الصحيفة حديثها، مؤكدة أن اللاعب لن يتمكن من العودة للعب هذا العام، خاصة وأنه سيخضع لجراحة خلال الأيام المقبلة، وبالتالي فإن التأهيل والتعافي سيستغرق وقتا طويلا.

وأكملت: "في حال تم تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب (ICD)، فقد لا يتمكن اللاعب من ممارسة كرة القدم في إيطاليا".

وأضافت: "اللاعب سيحتاج ما يقرب من 6 اشهر على الأقل من تاريخ الجراحة قبل أن تفكر في استعادة لياقته البدنية".

وأتمت: "قد تكون كرة القدم بالنسبة لإريكسن انتهت يوم 12 يونيو عام 2021".