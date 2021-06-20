وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في الساعات الأولى من اليوم الأحد بعد خوض مباراة الترجي الرياضي التونسي في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تفوق في مباراة الذهاب والذي أقيم مساء أمس السبت بهدف دون رد على ملعب "حمادي العقربي"، ليصبح الفريق الأحمر قريبًا من بلوغ الدور النهائي للموسم الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب "الأهلي we السلام"، حيث لا يحتاج الأهلى سوى الخروج بنتيجة التعادل السلبي من أجل التأهل، في المقابل ليس أمام الترجي سوى الفوز بفارق هدفين إذا ما أراد استكمال المشوار الأفريقي.

جدير بالذكر أن هناك محاولات من جانب إدارة الأهلي لإقامة مباراة العودة بحضور 20 ألف متفرج بعد حضور جماهير الترجي لقاء الذهاب.