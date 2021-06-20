وزيرة الرياضة التونسية تشيد بالروح الرياضية في مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اتصالا هاتفيا من سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة في تونس.

وذكرت وزارة الرياضة المصرية عبر موقعها الرسمي اليوم السبت أن الوزيرة التونسية قدمت التهنئة بفوز الأهلي علي الترجي في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا مشيدة بالروح الرياضية المتميزة التي سادت أجواء المباراة.

وأكدت وزيرة الرياضة التونسية على عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين مصر وتونس، والترحاب وحسن الاستقبال والضيافة لأي بعثة مصرية تصل تونس للمشاركة في مختلف الفعاليات، وهو نفسه الأمر الذي تلمسه الوفود التونسية عند وصولها إلى القاهرة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور أشرف صبحي على طيب العلاقات والتفاهم بين الجانبين المصري التونسي، مقدماً الشكر والتقدير لوزيرة الرياضة التونسية لحرصها على متابعة أحوال بعثة النادي الأهلي خلال تواجدها بدولة تونس الشقيقة.

وحرص أشرف صبحي على تهنئة بعثة الأهلي بالفوز على الترجي بهدف نظيف وقطع الفريق شوطاً كبيراً نحو التأهل لنهائي البطولة القارية، متمنياً التوفيق للاعبي الأهلي والجهاز الفني في مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل.

كما حرص صبحي على التواصل هاتفياً مع السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس للاطمئنان على كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة الفريق إلى مصر خلال الساعات المقبلة.