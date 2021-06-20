جولة الحسم.. صراع استثنائي بمجموعات اليورو.. وماذا تقول اللائحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة بدور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، رفقة أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الـ3.

المجموعة الأولى:

بإمكان المنتخب الإيطالي أن يتأهل لدور الـ16 إذا تجنب الخسارة أمام ويلز اليوم الأحد، فيما سيضمن منتخب ويلز بطاقة التأهل إذا تعادل أو إذا فشل المنتخب السويسري في الفوز على تركيا. أما سويسرا فستودع البطولة حال الخسارة اليوم الأحد، بينما لا بديل أمام تركيا سوى الفوز للإبقاء على أي فرصة لها في التأهل.

المجموعة الثانية:

منتخب بلجيكا سيتأهل ويتصدر المجموعة إذا تجنب الخسارة يوم غد الاثنين أمام فنلندا، التي تحتاج إلى الفوز وربما التعادل للتأهل إذا خسرت روسيا أمام الدنمارك.

ويحتاج الدب الروسي للفوز من أجل التأهل أو التعادل إذا فشلت فنلندا في تحقيق الفوز، بينما بمقدور منتخب الدنمارك أن يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف إذا فاز على روسيا تزامنا مع خسارة فنلندا.

المجموعة الثالثة:

ضمن منتخب هولندا صدارة المجموعة بصرف النظر عن محصلة مباراته أمام مقدونيا الشمالية، ويحتاج منتخب أوكرانيا للفوز أو التعادل مع النمسا لحصد المركز الثاني، بينما يكفي منتخب النمسا التعادل لكي يتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الـ3.

المجموعة الرابعة:

سيضمن منتخب التشيك صدارة المجموعة إذا تعادل مع إنجلترا، وسيحتل المركز الثاني إذا خسر تزامنا مع فوز اسكتلندا على كرواتيا، كما قد يحتل المركز الـ3 بفارق الأهداف إذا خسر تزامنا مع فوز كرواتيا على اسكتلندا.

وسيضمن منتخب إنجلترا التأهل بالتعادل مع التشيك وسيتصدر المجموعة حال فوزه، لكنه قد يخسر ويتأهل إذا لم تفز اسكتلندا على كرواتيا، كما قد ينهي مشواره في المركز الـ3 بفارق الأهداف إذا خسر تزامنا مع فوز اسكتلندا.

بينما سيتأكد خروج اسكتلندا وكرواتيا من البطولة إذا لم يحقق أحدهما الفوز، لكن بإمكانهما إنهاء المجموعة ضمن المركز الثاني بفارق الأهداف أو التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الـ3.

المجموعة الخامسة:

المنتخب السويدي سيضمن صدارة المجموعة إذا فاز على بولندا يوم الأربعاء وسيكفيه التعادل للتأهل، وإذا خسر فإنه على الأرجح سيتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الـ3 وهي النتيجة التي ستصعد ببولندا تلقائيا للأدوار الإقصائية، بينما سيخرج منتخب بولندا من البطولة إذا لم يفز.

وسيتأهل منتخب سلوفاكيا من خلال الفوز على إسبانيا وقد يكون التعادل كافيا، لكن ذلك ربما يعتمد على فارق الأهداف أو الأهداف المسجلة إذا فازت بولندا على السويد.

وسيحجز منتخب إسبانيا مقعده في دور الـ16 من خلال الفوز وسيخرج في حالة الهزيمة، بينما التعادل سيجعله ينافس ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الـ3، لكن ذلك لن يتحقق إذا فازت بولندا.

المجموعة السادسة:

سيتأهل المنتخب الفرنسي من خلال التعادل مع البرتغال يوم الأربعاء، وسيضمن صدارة المجموعة من خلال الفوز، لكنه سيتراجع للمركز الـ3 حال خسارته تزامنا مع فوز ألمانيا على المجر.

وسيحتل منتخب البرتغال المركز الثاني من خلال التعادل فقط إذا فازت المجر على ألمانيا، وإذا لم يحدث ذلك فإنه سينافس ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الـ3.

ويحتاج المنتخب الألماني للفوز من أجل التأهل أو التعادل، لكن في حالة التعادل فإنه قد يصعد من خلال المركز الـ3 إذا فازت البرتغال على فرنسا، بينما سيودع المنتخب المجري البطولة إذا لم يفز على ألمانيا.

ووضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اللوائح الفاصلة حال تعادل منتخبين أو أكثر في مجموع النقاط ضمن نفس المجموعة.

وتنص اللوائح على الاحتكام أولا لأعلى عدد من النقاط تم تسجيلها خلال المباريات التي جمعت بين الفرق المتساوية في النقاط، ثم فارق الأهداف الذي تم تسجيله في تلك المواجهات، ثم عدد الأهداف المسجلة في تلك المواجهات.

وإذا تساوى فريقان أو أكثر بعد الاحتكام للقواعد الـ3 الأولى، فسيتم تطبيق القواعد الـ3 على مواجهات الفريقين مع باقي فرق المجموعة لتحديد التصنيف النهائي لهما، وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن ترجيح كفة فريق على آخر فسيتم تطبيق 5 قواعد جديدة على الفرق المتساوية.

وتنص القاعدة الـ5 على الاحتكام لفارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة، ثم أعلى عدد من الأهداف على مستوى جميع مباريات المجموعة، ثم أعلى عدد من الانتصارات على مستوى جميع مباريات المجموعة، ثم اللجوء للوائح الانضباط فيما يتعلق بالبطاقات الصفراء والحمراء التي أشهرها الحكام في مباريات المجموعة، حيث تحتسب البطاقة الحمراء بـ3 نقاط مقابل نقطة واحدة للبطاقة الصفراء، بينما تحتسب واقعة الطرد نتيجة الحصول على إنذارين في نفس المباراة بـ3 نقاط.