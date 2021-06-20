كيف علقت الصحف التونسية على فوز الأهلي في رادس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا غاليا بهدف دون رد، في مرمى الترجي التونسي، خلال المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أفريقيا.

وحل الأهلي ضيفا على الترجي أمس السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وسجل محمد شريف هدف المباراة الوحيد ليقترب من التأهل لنهائي البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.

وسلطت الصحف التونسية الضوء على أحداث المباراة وسقوط الترجي في ملعبه، وفيما يلي نستعرض أبرز التعليقات:

موزاييك اف ام

الترجي ينهزم

وقالت الإذاعة التونسية، إن الترجي انهزم أمام الأهلي بهدف دون رد، سجله محمد شريف زميل علي معلول في الدقيقة 67.

وشددت الصحيفة على أن أبناء معين الشعباني سيكونوا مطالبين بتدارك الهزيمة في لقاء الإياب من أجل اقتلاع ورقة العبور إلى النهائي.

الشروق التونسية

الترجي ينهزم في رادس

وعلقت الصحيفة: "انتهت مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة افريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والاهلي المصري التي احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس بفوز زملاء علي معلول بهدف لصفر سجله محمد الشريف في الدق 67".

الصباح نيوز

الأهلي يهزم الترجي

وكتبت الصحيفة: "وضع الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه في مباارة الذهاب على مضيفه الترجي بهدف دون رد سجله محمد شريف".

ولفتت الصحيفة إلى أن ممثل الكرة التونسية غاب عن المباراة وفسح المجال للفريق المصري الذي قدم مباراة كبيرة.

تونس الرقمية

الترجي يتكبّد الهزيمة أمام الأهلي

وذكرت الصحيفة: "انقاد الترجي إلى الهزيمة أمام الأهلي بهدف دون مقابل".

وأضافت: "ممثل كرة القدم التونسية سيكون مطالبا بالانتصار بفارق أكثر من هدف في مباراة العودة بمصر ليتأهل إلى المباراة النهائية".

lapresse

الترجي يزيد الأمور صعوبة

وقالت الصحيفة: "خسر الترجي أمام الأهلي المصري (0-1) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وستقام مباراة الإياب السبت المقبل في القاهرة".

وأضافت: "المباراة كانت صعبة ومثيرة بين اثنين من فريقين يتنافسان على اللقب -ولا سيما الترجي التونسي- الذي لعب أمام 5000 من مشجعيه".