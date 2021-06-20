بيراميدز ضد الرجاء.. تعرف على أبرز مباريات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة مساء اليوم الأحد عددًا من المباريات القوية سواء في القارة الأفريقية بجانب بطولتي يورو 2020 وكوبا أمريكا.

البداية على المستوى الأفريقي وتحديدًا من مصر حيث يستضيف بيراميدز نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

أما أوروبيًا يلعب المنتخب الإيطالي أمام منافسه الويلزي في إطار قمة المجموعة الأولى ضمن حسابات الجولة الثالثة.

في المقابل، يلعب المنتخب السويسري أمام منافسه التركي.

ويتصدر المنتخب الإيطالي الترتيب برصيد ست نقاط ويأتي المنتخب الويلزي في الترتيب الثاني بأربع نقاط يليله المنتخب السويسري برصيد نقطة وأخيرًا منتخب تركيا دون نقاط.

وفي بطولة كوبا أمريكا يلعب المنتخب الفنزويلي أمام منتخب الإكوادور.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الكونفدرالية الأفريقية:

القطن الكاميروني × شبيبة القبائل.. الموعد 6 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 4.

بيراميدز × الرجاء البيضاوي.. الموعد 9 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 4.

- كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"

إيطاليا × ويلز.. الموعد 6 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

سويسرا × تركيا.. الموعد 6 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

- كوبا أمريكا:

فنزويلا × الإكوادور.. الموعد 11 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس ماكس 5.