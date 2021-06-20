يورو 2020 | نتائج مباريات الجولة الثانية..ايطاليا تُمتع أوروبا، والمانيا لا زالت هنا

انقضت المرحلة الثانية من دور مجموعات يورو 2020 بمباراة اسبانيا وبولندا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت 19 يونيو، وانتهت بتعادل مُحبط لكلا الفريقين بسبب تعرضهما لنتائج سلبية في الجولة الأولى أمام السويد وسلوفاكيا.

وقبل تعادل منتخب اسبانيا مع منتخب بولندا 1/1 في المجموعة الخامسة، حقق المنتخب الالماني عودة معنوية كبيرة في المنافسة على صدارة مجموعة الموت (السادسة) بفضل ذلك الفوز العريض الذي حققه على البرتغال بنتيجة 2/4 بملعب آليانز آرينا، ليعوض خسارته في الافتتاح أمام الديك الفرنسي.

وأخفق المنتخب الفرنسي في التعامل مع الروح العالية لمنتخب المجر، فسقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1، وبالمثل حدث مع منتخب إنجلترا أمام منتخب القلوب الشجاعة، اسكتلندا، والذين كانوا على مقربة من تحقيق مفاجأة مدوية على ملعب ويمبلي خلال الشوط الثاني.

وضمنت منتخبات إيطاليا وبلجيكا وهولندا التأهل إلى دور الـ 16 خلال مباريات الجولة الثانية من يورو 2020، بعدما جمعوا 6 نقاط مع فارق أهداف مريح.

وواصل المنتخب الإيطالي تألقه في دور المجموعات بهزيمة سويسرا بثلاثة أهداف دون رد، وهي نفس نتيجة مباراته في الافتتاح أمام المنتخب التركي الذي تلقى هزيمة جديدة أمام ويلز، ليودع البطولة حاله كحال منتخب مقدونيا الشمالية متذيل المجموعة الثالثة بعد خساراتين أمام النمسا وأوكرانيا – على الترتيب -.

وشهدت الجولة الثانية عودة منتخب روسيا إلى الأضواء بفضل فوزه بهدف دون رد على فنلندا بملعب سان بطرسبيرج، ضمن المجموعة الثانية التي انتهت قمتها بتحويل بلجيكا لتأخرها 1/صفر أمام الدنمارك، إلى فوز مثير بفضل كيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي.

ولا تزال فرص منتخبات سويسرا وفنلندا وروسيا والنمسا وكرواتيا واسكتلندا واسبانيا وبولندا والمجر، قائمة لتحقيق التأهل إلى الدور الإقصائي بشرط تحقيق الانتصارات في الجولة الثالثة والأخيرة.

والتالي استعراض لجميع نتائج مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أوروبا 2020.

اُفتتحت مباريات الجولة الثانية يوم 16 يونيو 2021 بمباراة روسيا وفنلندا في المجموعة الثانية، وانتهت بفوز روسيا، وتبعتها مباراة بين ويلز وتركيا في المجموعة الأولى، وفي السهرة لعبت إيطاليا ضد سويسرا.

وتواصلت مباريات الجولة لمدة 3 أيام حتى ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الموافق 19 يونيو بلقاء بولندا ضد إسبانيا.

ايطاليا 3-0 سويسرا – المجموعة الأولى

ويلز 2-0 تركيا – المجموعة الأولى

روسيا 1-0 فنلندا – المجموعة الثانية

الدنمارك 1-2 بلجيكا – المجموعة الثانية

هولندا 2-0 النمسا – المجموعة الثالثة

أوكرانيا 2-1 مقدونيا الشمالية – المجموعة الثالثة

كرواتيا 1-1 التشيك – المجموعة الرابعة

إنجلترا 0-0 اسكتلندا – المجموعة الرابعة

السويد 1-0 سلوفاكيا – المجموعة الخامسة

اسبانيا 1-1 بولندا – المجموعة الخامسة

المجر 1-1 فرنسا – المجموعة السادسة

المانيا 4-2 البرتغال – المجموعة السادسة

وعرض الخليج 365 قبل 4 أيام ملف بـ جميع نتائج مباريات الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا (يورو 2020) تضم كل نتيجة تقريرًا شاملاً بأحداث وتفاصيل المباراة.