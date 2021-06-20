موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تاريخ وموعد مباريات ونظام قرعة المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس أمم آسيا المقرر إقامتها في الصين عام 2023.

يحين موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا والمرحلة الأخيرة من تصفيات أمم آسيا 2023، الموافق 24 يونيو 2021، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتأهلت منتخبات الصين المضيفة وسوريا وأستراليا والسعودية والامارات واليابان وإيران وسلطنة عمان والعراق وفيتنام وقطر ولبنان وكوريا الجنوبية، إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بعد احتلال بعضهم للمراكز الأولى في دور مجموعات تصفيات المرحلة الثانية، واحتلال 4 آخرين للمراكز الثانية بفارق الأهداف والنقاط عن منتخبات أخرى.

يحتل المنتخب الياباني المركز الأول عن قارة آسيا في التصنيف الاستثنائي الصادر عن الفيفا منتصف الشهر الجاري، ويليه منتخب إيران ثم أستراليا وكوريا الجنوبية.

واحتل منتخب السعودية المركز السادس على مستوى آسيا حسب الفيفا، ما يجعله يتصدر المنتخبات العربية (آسيويًا)، وتلى المنتخب السعودي جاره الإماراتي باحتلال المركز السابع على الصعيد الآسيوي، ثم منتخب العراق في المركز الثامن، ثم منتخب الصين في المركز التاسع، ثم منتخب سلطنة عمان وسوريا في المركزين العاشر وال11.

وسيستخدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذلك التصنيف الاستثنائي للفيفا، والذي صدر يوم الجمعة 18 يونيو، من أجل توزيع المنتخبات المذكورة على مجموعتين في المرحلة الثالثة والنهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الصفراء.

وستضم مجموعة 6 منتخبات وأخرى ستضم 7 منتخبات، ومن بينهم منتخب قطر الذي لن تحتسب نتائجه بشكل فعلي في نهاية التصفيات بما أنه منظم مونديال 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وللمرة الثانية في تاريخ قارة آسيا بعد كوريا واليابان 2002.

ما القنوات الناقلة لقرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022؟

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بث فعاليات قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات، في نقل مباشر، دون الاستعانة بأي قناة فضائية لنقل الحدث.

وباع الاتحاد الآسيوي حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2021 في وقت سابق هذا العام لمنصة GSA السعودية الرقمية، وها هو يواصل الاستغناء عن البث التلفزي التقليدي ويبث القرعة في يوتيوب فقط.

تصنيف المنتخبات ونظام التصفيات

ينص نظام تصفيات كأس العالم في قارة آسيا على توزيع المنتخبات لـ 6 أوعية وفق تصنيف الفيفا الاستثنائي المعلن منتصف شهر يونيو الجاري، والتالي توزيع المنتخبات الـ 12 المشاركين في التصفيات النهائية.

الوعاء الأول: اليابان وإيران

الوعاء الثاني: أستراليا وكوريا الجنوبية

الوعاء الثالث: السعودية والإمارات

الوعاء الرابع: العراق والصين

الوعاء الخامس: عمان وسوريا

الوعاء السادس: فيتنام ولبنان

ولن تتواجد السعودية مع الامارات في نفس المجموعة بعدما وضعا معًا في نفس الوعاء، وسيحدد رقم كل وعاء المركز الذي سيحتله كل منتخب في المجموعة، لكن هذا لن يمنع الإمارات أو السعودية من مواجهة أي فريق عربي آخر.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 عن آسيا؟

المنتخبات التي ستتمكن من احتلال المركزين الأول والثاني في المجموعتين خلال التصفيات الثالثة والنهائية، سيُحققوا التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وسيتبقى بعدها نصف مقعد لقارة آسيا، سيبدأ بمباراة فاصلة واحدة بين صاحبا المركز الثالث من كل مجموعة، والفائز سيتأهل إلى مباراة فاصلة أخرى مؤهلة إلى كأس العالم مع صاحب المركز الرابع في تصفيات أمريكا الشمالية، الكونكاكاف.

وكان المنتخب السوري قد ترشح إلى المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، إلا أنه سقط أمام أستراليا في المباراة الفاصلة، لتنتقل أستراليا لمواجهة هندوراس صاحبة المركز الرابع في مجموعة الكونكاكاف، لتحقق الفوز وتترشح.

وستقام المباراة الفاصلة بين صاحبا المركز الثالث في المجموعتين خلال شهر يونيو 2022، وبعدها سيتم تحديد موعد المباراة المؤهلة الأخيرة مع رابع تصفيات الكونكاكاف.

متى موعد مباريات التصفيات النهائية المؤهلة كأس العالم 2022 عن آسيا؟

تنطلق مباريات المرحلة النهائية الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة آسيا في يوم 2 سبتمبر المقبل، على أن تنتهي منافسات دور المجموعات يوم 29 مارس 2022.

وستقام الجولة الأولى يوم 2 سبتمبر 2021، والجولة الثانية يوم 7 سبتمبر 2021، والجولتين الثالثة والرابعة يومي 7 و12 أكتوبر 2021، والجولتين الخامسة والسادسة يومي 11 و16 نوفمبر 2021، والجولتين السابعة والثامنة يومي 27 يناير و27 فبراير 2022، والجولتين التاسعة والعاشرة يومي 24 و29 مارس 2022.