كأس أوروبا: إسبانيا في موقف حرج بعد تعادلٍ ثانٍ أمام بولندا

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إشبيلية (إسبانيا): فشلت إسبانيا في الخروج بانتصار للمباراة الثانية تواليًا باكتفائها بالتعادل 1 1 مع ضيفتها بولندا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس أوروبا لكرة القدم، في مباراة شهدت إهدار أصحاب الأرض ركلة جزاء على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية، السبت.

وافتتحت إسبانيا حاملة اللقب ثلاث مرات التسجيل عبر ألفارو موراتا (25) فيما عادل الهداف روبرت ليفاندوفسكي للضيوف (54). وأهدر جيرارد مورينو ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وكانت إسبانيا وقعت في فخ التعادل السلبي مع السويد في المباراة الاولى فيما سقطت بولندا 2 1 امام سلوفاكيا.

وحصد منتخب "لا روخا" نقطته الثانية ليجد نفسه في المركز الثالث خلف سلوفاكيا برصيد ثلاث نقاط والسويد المتصدرة مع اربع نقاط. وتلتقي اسبانيا في مباراتها الاخيرة في دور المجوعات مع سلوفاكيا في إشبيلية ايضًا الاربعاء، فيما تلاقي بولندا التي عززت آمالها بالتأهل الى الدور الثاني مع السويد في سان بطرسبورغ.

وهي المرة الثالثة فقط التي يلتقي فيها المنتخبان في مباراة تنافسية منذ المواجهتين عام 1959 في التصفيات المؤهلة للنسخة الاولى من النهائيات القارية، انتهتا بفوز الاسبان بمساهمة من الاسطورتين ألفريدو دي ستيفانو ولويس سواريس.

كما انها المواجهة الحادية عشرة التي جمعت المنتخبين عبر التاريخ، حيث خرجت اسبانيا فائزة بثمانٍ منها، آخرها بسداسية نظيفة في الثامن من حزيران/يونيو 2010 في آخر استعداد لها لمونديال 2010 الذي حققت فيه المجد العالمي في جنوب إفريقيا.

أما بولندا فحققت فوزها الوحيد على إسبانيا في تاريخها في اول ودية جمعت المنتخبين في برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر 1980، فيما تعادلا اليوم للمرة الثانية.

ركلة جزاء ضائعة

وأجرى لويس إنريكي تغييرًا وحيدًا على التشكيلة التي بدأت امام السويد حيث دفع بمورينو بدلا من فيران توريس.

فيما غاب غريغورش كرايشوفياك عن تشكيلة بولندا بعد طرده في الخسارة امام سلوفاكيا وحلّ مكانه ياكوب مودير، كما دفع المدرب البرتغالي باولو سوزا بتيموتويش بوشاك وكارول سفيديرسكي بدلاً من كارول لينيتي وماسي ريبوس.

وهدد ماتيوس كليخ بداية عبر تسديدة قوية بعيدة المدى من خارج المنطقة ارتطمت بالجهة العليا من الشباك (6)، قبل أن يسدد داني أولمو كرة سهلة بين يدي الحارس فويتشيخ تشيتشني (10).

وافتتح "لا روخا" التسجيل عندما سدد مورينو كرة نحو المرمى تابعها موراتا قبل ان تدخل الشباك وغيّر مسارها (25). ألغي بداية بداعي تسلل على الاخير الا ان حكم الفيديو المساعد أكّد صحته.

وسجل موراتا أربعة من آخر خمسة أهداف لإسبانيا في البطولة القارية، رافعًا رصيده الى 17 هدفًا في 33 مباراة دولية.

وهو الهدف الاول للمنتخب الاسباني بعد صيام دام 280 دقيقة منذ هدف مورينو الثالث في الودية امام كوسوفو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر في ملعب "لا كارتوخا" أيضًا في 31 آذار/مارس الفائت.

وكادت بولندا أن تخطف هدف التعادل عندما سدد سفيديرسكي الكرة بيسراه من خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم وتهيأت امام ليفاندوفسكي الذي كان في موقع مؤاتٍ لإسكانها الشباك، فتابعها نحو المرمى بيسراه إلاّ أن الحارس أوناي سيمون كان في المرصاد (43).

وأتحيت فرصة محققة لاسبانيا لتضاعف تقدمها قبل الاستراحة عندما مرر جودري ألبا عرضية نحو مورينو تابعها من مسافة قريبة مرت على بعد سنتمترات من القائم (45).

وبعد عشر دقائق هادئة مع بداية شوط الثاني، عادلت بولندا عبر رأسية لليفاندوفسكي الذي سجل هدفه الثالث في تاريخ مشاركاته في البطولة والاول في هذه النسخة، بعد ان تابع عرضية من كميل جوزفياك ويرتقي فوق أيميريك لابورت الفرنسي الاصل الذي حصل على الجنسية الاسبانية لخوض غمار النهائيات (54).

ورفع قناص بايرن ميونيخ الالماني رصيده الى 67 هدفًا في 121 مباراة دولية.

وأصبح البولندي كاسبر كولوفسكي (17 عامًا و246 يومًا) الذي دخل بديلا لكليخ، أصغر لاعب يشارك في تاريخ كأس أوروبا متخطيًا الانكليزي جود بيلينغهام (17 عامًا و349 يومًا) الذي حقق هذا الإنجاز قبل ستة ايام فقط ضد كرواتيا.

وعادت الروح بعد دقائق لاسبانيا بعد أن منحها الحكم ركلة جزاء إثر عرقلة من مودير على مورينو، انبرى لها الاخير إلاّ أن كرته ارتدت من القائم لتتهيأ امام موراتا والمرمى مشرّع امامه تابعها بطريقة غريبة بجانب القائم (58).

حاول إنريكي استدراك الموقف ودفع بتوريس وفابيان رويس وبابلو سارابيا، إلا أن بطلة اوروبا اعوام 1962، 2008 و2012 لم تشكل أي خطورة على المرمى قبل تسديدة من رودري بين يدي تشتيتشني (81).