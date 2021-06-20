مباراة بيراميدز والرجاء في الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة... اعرف التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

يواجه بيراميدز المصري نظيره الرجاء المغربي للمرة الثالثة في النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك في ذهاب نصف النهائي.



وكان الفريقان التقيا في دور المجموعات، حيث نجح الفريق المغربي في الفوز ذهابا وإيابا، قبل أن يحجز مقعده في ربع النهائي في صدارة المجموعة، ويأتي الفريق المصري ثانيا.

تُقام المباراة مساء الأحد 20 يونيو/ حزيران الحالي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفي المقابل، ستُقام مباراة العودة يوم 27 من الشهر نفسه، في تمام العاشرة مساء أيضا بتوقيت مكة المكرمة بالمغرب.

تذاع المباراة عبر قناة "بي ان سبورتس 4" بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث تمتلك الشبكة حقوق البطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يُذكر أن بيراميدز تأهل إلى نهائي النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن يتعرض للهزيمة من نهضة بركان المغربي بنتيجة 0-1.