تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الأحد 20 يونيو 2021

تقام اليوم الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 عدة مباريات في كأس الأمم الأوروبية 2020 وكوبا أمريكا 2021 وكأس العرب والكونفدرالية الأفريقية.



وتستأنف الأحد منافسات الجولة الثالثة في مجموعات كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وبطولة كوبا أمريكا 2021، كما تقام أيضا مرحلة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، فضلا عن مباراة في الدور التمهيدي لكأس العرب 2021.

من المقرر أن تذاع مباراة سويسرا وتركيا مساء الأحد 20 يونيو/ حزيران الحالي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الثالثة من يورو 2020.

وتقام المباراة على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان، وتنقل عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" و"بي إن سبورتس 4K HDR" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنطلق مباراة إيطاليا أمام ويلز في الجولة الثالثة من يورو 2020 على استاد الأولمبيكو في روما، الساعة السابعة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس ماكس 1" و"بي إن سبورتس ماكس 2" و"بي إن سبورتس 4K HDR" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في إطار الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا، تقام مباراة فنزيلا والإكوادور في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ليلا بتوقيت أبوظبي

وتنقل قناتا "بي إن سبورتس ماكس 5" و"بي إن سبورتس ماكس 6" المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يواجه منتخب كولومبيا نظيره بيرو في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من كوبا أمريكا 2021، في تمام الساعة الثالثة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتنقل قناتا "بي إن سبورتس ماكس 5" و"بي إن سبورتس ماكس 6" المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يسعى فريق شبيبة القبائل الجزائري للاقتراب من حجز مقعده في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عندما يواجه مضيفه القطن الكاميروني في ذهاب نصف النهائي.

ويواجه الفريق نظيره الجزائري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتقوم قناة بي إن سبورتس 4 بنقل المباراة بشكل حصري.

يعود فريقا بيراميدز المصري والرجاء المغربي للالتقاء مجددا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لكن هذه المرة في الدور نصف النهائي.

مباراة الذهاب بين بيراميدز والرجاء تُقام في تمام العاشرة مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة بتوقيت القاهرة، وتقوم قناة "بي إن سبورتس 4" بنقلها بشكل حصري.

تقام مباراة عمان والصومال في الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات كأس العرب مساء الأحد على ستاد نادي السد القطري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة على الهواء مباشرة.

ويتأهل الفائز إلى المجموعة الأولى التي تضم المنتخب القطري صاحب الضيافة، والعراق، والفائز من مباراة البحرين والكويت.